Nvidia RTX : il n’y aurait pas de version SUPER de la 4070 Ti

Selon une souce ayant pu discuter avec un revendeur, on peut s'attendre à une version SUPER des cartes graphqiues Nvidia RTX 4070 et 4080. En revanche, pas de 4070 SUPER Ti, comme certains le pensaient pourtant.

Les rumeurs s'enchaînent à mesure que la fin de l'année 2023 approche. Cela fait déjà quelques mois que l'on parle de l'arrivée de nouvelles cartes graphiques Nvidia. Enfin, “nouvelles” est un grand mot. Il s'agirait d'une version SUPER des RTX 4070, 4070 Ti et 4080. L'intérêt de ces déclinaisons est de profiter d'un modèle plus puissant et profitant d'une fabrication plus maîtrisée. Plutôt que de se tourner vers la prochaine génération, ici les RTX 5000, c'est l'occasion pour certains de s'équiper d'une carte graphique dont les précédentes moutures ont fait leurs preuves, tout en étant sûr qu'elle durera dans le temps.

Alors qu'on attend toujours une annonce officielle de la part du constructeur, une source déclare s'être entretenue avec un revendeur coréen. Ce dernier lui aurait confirmé l'arrivée des 4070 SUPER et 4080 SUPER, mais c'est tout. Aucune trace d'une 4070 SUPER Ti comme plusieurs leakers s'y attendaient. Il n'est pas non plus question de la moindre caractéristique technique. La personne a simplement indiqué la présence future des cartes graphiques à son catalogue.

Seules les Nvidia RTX 4070 et 4080 auraient droit à leur version SUPER

Il s'agit bien sûr d'une rumeur parmi d'autres, mais elle est cohérente avec celle qui donnait plus de détails sur la fiche technique des 4070 et 4080 SUPER. Là aussi, seuls ces deux modèles se dévoilaient. Ce n'est pas très étonnant quand on y réfléchi. Nvidia n'a jamais proposé de version SUPER Ti jusqu'à présent, et le faire maintenant pourrait rendre confus les potentiels acheteurs en brouillant la frontière entre les différentes gammes.

Si les révélations du revendeur se confirment, cela voudrait dire que le fabricant a abandonné l'idée d'un troisième modèle, voire qu'il ne l'a même pas envisagé à la base. On pense que Nvidia tiendra un événement spécial le 8 janvier 2024, soit la veille du début du CES de Las Vegas, grand salon de l'innovation technologique. Les RTX SUPER pourraient bien y être présentées.