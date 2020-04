Une association japonaise offre des Super NES à 100 foyers qui choisissent d’être confinés

Une association japonaise spécialisée dans le rétrogaming a décidé de livrer une centaine de Super Nintendo à quelques foyers nippons pour les encourager à respecter le confinement volontaire. Les livraisons ont commencé en début de semaine et le pack inclut la console, une manette et deux jeux mythiques : Donkey Kong Country et Final Fantasy VI.

Depuis le début du confinement, que ce soit en France ou dans d’autres pays, deux activités semblent occuper plus particulièrement les habitants. Le streaming vidéo d’une part, que ce soit sur Netflix ou YouTube, avec une forte hausse des visionnages sur des thématiques culinaires et sportives. Le jeu vidéo d’autre part. Un domaine qui a été le sujet d’autant de bonnes nouvelles (gratuité de Stadia pendant plusieurs mois, jeux offerts en téléchargement, etc.) que de mauvaises (rupture de stock mondial des Switch, polémiques chez les employés d’Amazon, etc.).

Voici une information qui entre dans la première catégorie. L’association japonaise Jarga (Japanese Retro Game Association) a décidé de livrer 100 Super Nintendo (appelée Super Famicom au Japon) à des foyers japonais pour aider les plus jeunes à s’occuper si leurs parents ont choisi de rester confiner. Pour être éligibles, ces foyers devaient inclure au moins un mineur de moins de 16 ans et être situés dans une zone où la livraison en contre remboursement est possible. Toutes les régions japonaises étaient couvertes à des prix variant de 1100 yens à 1750 yens.

Deux jeux inclus… mais quels jeux !

Le pack est constitué de la console, d’un câble RGB (en espérant que la télévision du foyer en est équipée), d’un adaptateur secteur, d’une seule manette et de deux jeux jouables à un seul joueur simultanément. Le premier est Super Donkey Kong, aussi appelé Donkey Kong Country en occident, un excellent jeu de plate-forme où il est possible de contrôler Donkey Kong ou Didi Kong dans un jeu très porté « arcade ». Le second est Final Fantasy VI, certainement le meilleur RPG de la Super Nintendo. Il s’agit de l’un des meilleurs épisodes de la série, mais aussi l’un des plus longs (même sans les ajouts du remake sur GBA). Un excellent palliatif pour tous ceux qui ne peuvent se jeter sur Final Fantasy VII Remake.

Dans le message qui annonçait le lancement des inscriptions, l’association précisait que les consoles sont des articles d’occasion avec quelques marques d’usure. Mais elle garantit que toutes les unités ont été testées. En quelques jours, 54630 foyers ont envoyé leur candidature. Les envois ont été réalisés le 27 avril après que chaque console et chaque accessoire aient été désinfectés. Voilà une très belle initiative qui permettra à une centaine d’enfants de découvrir deux trésors vidéoludiques pour les aider à rester chez eux. Rappelons que le Japon a mis en place un confinement volontaire pour enrayer la propagation du coronavirus dans l’archipel.