Confinement : les Français regardent sur YouTube des vidéos de cuisine et de fitness

Depuis le début du confinement, les Français utilisent massivement Internet pour trouver des moyens de s’occuper tout en restant chez eux. YouTube a publié une infographie expliquant quels sont les domaines qui émergent et quelles sont les requêtes en forte progression. La cuisine, le fitness et l’information en sont les trois principales.

Cela fait un mois et demi que les Français sont confinés chez eux, autorisés seulement à sortir pour quelques raisons bien précises. Si certaines professions sont très occupées, d’autres ont vu leur activité décroitre de façon spectaculaire. Et nombreux sont ceux qui sont en chômage partiel. Une période qui demande de l’adaptation pour s’occuper et éviter de se cogner la tête contre les murs.

Depuis le départ, les plates-formes de streaming sont les plus sollicitées. Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Apple TV+. A tel point que certains ont dû brider leur bande passante. Mais il n’y a pas que les films et les séries dans une journée. Il y a aussi le sport et la cuisine. Quand les salles et les restos sont fermés, il faut se rabattre sur ce qu’il y a à la maison. La plate-forme YouTube a observé quelques tendances très intéressantes à ce propos ces six dernières semaines. Elles sont résumées en une infographie dont le lien est accessible en fin de cet article.

Sport, Cuisine et divertissement

Le sport tout d’abord avec une multiplication par 9 des requêtes « Fitness » dans le moteur de recherche. +350 % pour « Cours de fitness à la maison », par exemple. La cuisine ensuite a fait une remarquable percée. La recherche « pain maison » a été multipliée par 10 entre 14 mars et le 4 avril, expliquant en partie pourquoi il est impossible de trouver un paquet de farine dans un supermarché par midi. Enfin, la plate-forme affirme que le nombre de Lives a fortement progressé.

YouTube note également trois autres grandes tendances dans les vidéos regardées par les Français depuis le début du confinement. D’abord, les Français s’informent pour comprendre la situation exceptionnelle qu’ils vivent. Les chaines d’information et les canaux gouvernementaux sont très sollicités. Ensuite, « nos chères têtes blondes » (et les autres) continuent d’apprendre grâce à YouTube en suivant des cours à distance ou en regardant des émissions ludo-éducatives. Enfin, il y a le divertissement et le spectacle. Animateurs et artistes s’organisent aussi pour garder le lien avec leurs publics.

Source : YouTube