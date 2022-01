Un Youtubeur est accusé d’avoir simulé le crash de son avion pour faire des vues

Depuis la publication de sa vidéo, où il se montre en train d’échapper à un crash d’avion, Trevor Jacob s’attire les foudres de la plateforme. Plusieurs autres Youtubeurs l’accusent en effet d’avoir mis en scène l’événement, avec de nombreux arguments à l’appui. L’affaire a pris une telle ampleur que les autorités américaines ont décidé de lancer une enquête.

Cela fait longtemps que YouTube a dépassé les frontières d’Internet. La plateforme a permis à de nombreuses personnes de réaliser leur rêve, permettant même à certains de décrocher un job grâce à leurs talents. Mais un tel succès attire forcément des individus moins « passionnés », et plus intéressés par la reconnaissance et l’argent. Aujourd’hui, les dérives ne sont malheureusement plus rares sur YouTube, mettant parfois en danger les personnes mêmes qui publient ces vidéos.

L’histoire d’aujourd’hui semble rentrer dans cette deuxième catégorie. Tout commence le 24 novembre 2021. Trevor Jacob, alors récent diplômé d’une école d’aviation, décide de filmer son vol à bord de son Taylorcraft BL64. Mais tout ne passa pas comme prévu. Durant le trajet, le moteur de l’avion lâche, et le pilote ne parvient pas à le redémarrer. Taylor décide alors de s’enfuir par les airs, laissant son avion s’écraser au sol. « Voilà pourquoi je vole toujours avec un parachute », s’exclame-t-il durant sa chute.

Trevor Jacob a-t-il mis en scène le crash de son avion ?

Très vite, la vidéo fait polémique. Dans les commentaires, les spécialistes semblent unanimes : le crash de l’avion a été organisé de toute pièce. La petite plaisanterie de Trevor après avoir sauté de l’avion a en effet mis la puce à l’oreille de quelques habitués. Ils sont nombreux à avoir remarqué que ses autres vidéos, le pilote ne porte pas de parachute. De plus, la cabine de son avion semble trop petite pour s’encombrer d’un tel équipement. On le voit bien arborer un sac sur une de ses photos Instagram, mais c’est tout.

D’autres Youtubeurs affirment que Trevor a acheté son Taylorcraft BL64 un mois seulement avant l’accident. L’aviateur aurait alors admis au vendeur « préparer quelque chose de spécial ». À partir de là, les indices se multiplient. L’une des caméras s’éteint juste avant le problème de moteur. Un robinet de carburant est déconnecté, tout comme son micro. De plus, Trevor n’a aucune raison valable de retourner sur les lieux du crash si l’avion ne comporte aucune denrée essentielle.

Le pilote a tout de même quelques soutiens, qui soulignent le fait qu’il n’a obtenu sa licence qu’en 2020, ce qui peut expliquer tous ces amateurismes. Mais le doute demeure. À tel point que la Federal Aviation Administration (FAA), l’agence américaine de régulation de l’aviation, a décidé d’ouvrir une enquête pour résoudre l’affaire. Il faudra environ un an pour obtenir une réponse définitive.