Un “Windows 11 SE” se cache dans la preview de Windows 11

Avec la mise en ligne de la première preview de Windows 11, des internautes ont découvert que Microsoft développe également une variante cachée dans Windows : “Windows 11 SE”. Plus limitée, cette version de Windows pourrait être destinée au futur service de PC dans le cloud de Microsoft.

La première preview de Windows 11 circule sur le net, et de nombreux internautes ont déjà pu prendre un premier contact avec cette nouvelle version de Windows. Les captures d'écran de l'interface se multiplient ce qui permet de se donner une idée de la nouvelle interface.

Les icônes de la barre des tâches sont centrées dans un arrangement qui évoque beaucoup le Dock des Mac. Les coins des fenêtres et de menus sont arrondis. Le panneau de configuration, entre autres éléments d'interface, est mieux organisé et met en avant votre compte Microsoft – comme Apple avec le compte Apple dans les Préférences système des Mac.

Windows 11 : il y aura au moins une autre variante baptisée “Windows 11 SE”

Pour utiliser les deux systèmes d'exploitation depuis des années, mon sentiment personnel c'est que jamais l'interface des PC ne s'était autant rapprochée de celle des Mac. Mais ce n'est pas ce qui a le plus surpris les premiers utilisateurs. Très rapidement, en effet, des internautes sont allés fouiller dans les arcanes du système d'exploitation.

Ils ont découvert des références à une variante de Windows 11 baptisée “Windows 11 SE” – et on réussi à l'activer. La variante est plus limitée que la version de Windows 11 normale. Elle ne permet pas de créer un compte en local – l'utilisation d'un compte Microsoft est obligatoire.

Dès lors, tout indique qu'il s'agit du successeur de Windows 10 Cloud Edition – une version de Windows 10 développée pour un futur service de Cloud que Microsoft pourrait lancer dans le courant de l'été. On devrait dans tous les cas en savoir davantage le 24 juin : Microsoft organise en effet un événement dédié au “futur de Windows”, qui devrait détailler toutes les nouveautés de Windows 11.

Quelles sont vos premières impressions sur Windows 11 ? Aimez-vous la nouvelle interface ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article !

Source : Gizchina