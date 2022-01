Un robot-aspirateur se fait la malle et s’échappe d’un hôtel durant 24h

Un robot-aspirateur s'est accordé une pause bien méritée. En effet, l'appareil a tout simplement trouvé le moyen de sortir de l'hôtel auquel il appartient avant de tracer sa route. Il a été retrouvé le lendemain, coincé dans une haie.

On est encore loin des Réplicants de Blade Runner ou des machines de I Robot, mais ce petit robot-aspirateur a montré qu'il était capable de prendre des initiatives étonnantes. C'est l'histoire insolite du jour que nous racontent nos confrères britanniques de la BBC.

À Orchand Park, une ville située non loin de Cambridge, les employés d'un hôtel de la chaîne Travelodge ont constaté la disparition d'un membre de leurs équipes pendant 24 heures. Cet employé modèle (jusqu'alors) n'est autre qu'un robot-aspirateur autonome. Peut-être en raison d'un bug, l'appareil a choisi de dévier de sa trajectoire préenregistrée et a tout simplement pris la fuite par l'entrée principale de l'établissement. Et ce sans terminer son programme. Un scandale. Voilà un candidat pour le youtubeur Michael Reeves qui a l'habitude de bidouiller les robots-aspirateurs.

Quinze minutes plus tard, les employés se rendent compte de la disparition de l'appareil. Plus amusés qu'autre chose par cette situation cocasse, ils se sont empressés de relayer la fuite de leur collègue sur les réseaux sociaux, espérant qui sait qu'un bon samaritain tombe sur lui à proximité de l'hôtel.

Le robot-aspirateur prend une pause bien méritée

“Aujourd'hui, l'un de nos robots-aspirateurs a pris la fuite. Il pourrait n'importe où”, ont-écrit les employés de l'hôtel sur les réseaux sociaux. Notez que la thèse du vol a été rapidement écarté, ce robot étant totalement inutile sans son dock de rechargement. Un accessoire indispensable et spécifique à l'établissement hôtelier. D'après le directeur, il doit s'agir d'un simple bug.

“D'habitude, ils détectent la marche de l'entrée de l'hôtel et font demi-tour, mais celui-là a simplement décidé de se lancer”, ironise-t-il. Finalement, le fuyard a été retrouvé non loin de l'établissement, coincé dans une haie. La fin de la grande évasion. Comme vous pouvez en douter, ce récit plutôt improbable a provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. “Prochaine étape : l'armurerie”, plaisante un internaute. “C'est ce qu'on une échappatoire propre (clean getaway)”, s'amuse un autre. Une telle mésaventure ne serait peut-être pas arrivée avec le Roborock S7 MaxV présenté lors du CES 2022. Ce nouveau fleuron des robots-aspirateurs est doté de deux caméras supplémentaires et d'une meilleure reconnaissance des objets.

