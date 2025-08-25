Un problème avec votre Pixel ? Google déploie un nouvel outil de diagnostic

Besoin d'aide pour résoudre un problème sur votre Pixel ? Google travaille sur un nouveau menu d'assistance et de dépannage, qui regroupe tous les outils disponibles.

Si la stabilité des smartphones Android s'est considérablement améliorée depuis des années, les utilisateurs peuvent encore rencontrer des problèmes avec leur appareil. Les Pixel de Google offrent déjà des outils de diagnostic et de dépannage, mais encore faut-il mettre la main dessus, puisqu'ils sont souvent cachés et éparpillés dans d'obscurs sous-menus des Paramètres. Mais tout cela serait sur le point de changer.

Dans la version 1.0.792370112 de l'application de dépannage Pixel, Google déploie un nouveau menu regroupant toutes les options utiles pour diagnostiquer un problème sur son mobile. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans la catégorie Santé et assistance de l'appareil des Paramètres, placée juste derrière celle dédiée à l'accessibilité.

Un menu consacré au diagnostic et au dépannage sur les Google Pixel

Pour l'instant, seulement quelques utilisateurs voient apparaître cette nouvelle fonctionnalité, encore en phase de test chez Google. Elle devrait être rendue disponible auprès de tous d'ici à quelque temps. En attendant, Android Authority a réussi à forcer son activation pour nous montrer à quoi elle ressemble.

Dès l'ouverture du menu, on sait si un problème est détecté, ou si tout va bien en apparence. La santé de la batterie, la température de l'appareil, l'espace de stockage libre et la version logicielle sont vérifiés en temps réel. Ensuite, des options de diagnostic sont mises à disposition si vous constatez des anomalies avec la recharge ou l'écran tactile de votre smartphone. Pour la recharge, un outil d'IA analyse la situation et propose une solution de dépannage. Pour l'écran, des défauts tactiles sont recherchés et des suggestions sont soumises à l'utilisateur pour tenter d'y remédier.

Enfin, on nous donne accès à des raccourcis vers des informations concernant la garantie, des conseils de dépannage, ou encore la possibilité de contacter l'assistance client. Rien est vraiment nouveau ici, mais ce menu Santé et assistance de l'appareil a le mérite de compiler toutes les options d'aide possibles en un unique endroit. Vous n'aurez ainsi plus besoin de chercher dans les paramètres où se trouve la fonction qui pourrait vous être utile.