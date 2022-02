Un pirate IPTV a été condamné, le cours du Bitcoin risque de plonger et Gmail a un nouveau look, le récap

Un pirate chargé de la maintenance de MacIPTV, un service IPTV, vient d'être condamné par la justice suédoise. En parallèle, les investisseurs du secteur des cryptomonnaies craignent que le cours du Bitcoin ne s'effondre en mars. Pendant ce temps, Google a déployé une nouvelle interface de Gmail.

Trop occupé à découvrir les nouveautés du catalogue Netflix (comme la dernière série avec Kristen Bell) ou à fêter la Saint-Valentin avec votre moitié, vous n’avez pas trouvé le temps de suivre l’actualité du moment en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous raconte tout ce que vous avez raté dans notre récapitulatif quotidien. Suivez le guide !

Un pirate IPTV écope de 200 000 euros d’amende pour avoir vendu 3000 abonnements

Sur demande des sociétés de production SF Studios et Nordisk Film, la Rights Alliance, une association suédoise de lutte contre le piratage, a engagé des poursuites contre un jeune homme de 21 ans. Arrêté à son domicile par les forces de l'ordre, l'homme est accusé d'avoir vendu 3000 abonnements à MacIPTV, un service IPTV, en l'espace de 13 mois. Après avoir gagné plus de 265 000 euros et 18 bitcoins, soit 670 000 euros, il a été condamné à verser 200 000 euros de dommages-intérêts aux sociétés de production. Les cryptomonnaies récoltées ont mystérieusement disparu après la fouille de son domicile.

Les investisseurs craignent une baisse imminente du cours du Bitcoin et des cryptomonnaies

Après avoir analysé les transactions réalisées sur la blockchain, la firme Glassnode estime que les investisseurs s'attendent à ce que le marché des cryptomonnaies entre dans une phase baissière. Craignant que les dernières mesures de la Réserve Fédérale Américaine ne bouleversent l'économie, les traders ont clôturé la plupart de leurs positions, notamment sur le Bitcoin. Par contre, les détenteurs long terme continuent d'afficher une confiance inébranlable dans la reine des cryptomonnaies. On fait le point sur les prédictions de Glassnode ci-dessous.

Google déploie la nouvelle interface de Gmail chez tous les utilisateurs

Google vient de débuter le déploiement de la nouvelle interface de Gmail auprès de tous les usagers. Tous les internautes seront donc capables de tester ce nouveau design d'ici quelques jours. Pour ça, il suffit de vous rendre dans les paramètres de Gmail en haut à droite depuis un PC, puis de cliquer sur « Essayer la nouvelle version » sous « Configuration rapide ».

