Un peu de répit pour DAZN ? La LFP obtient le déréférencement des sites pirates

Insatisfait de son volume d'abonnés, DAZN exige de la LFP des efforts pour renforcer la lutte contre le piratage. Celle-ci vient justement d'obtenir des décisions favorables de la justice en ce qui concerne le déréférencement des sites pirates et le blocage de services DNS permettant de contourner les restrictions mises en places par les FAI.

Dans un communiqué, la Ligue de Football Professionnel (LFP) annonce avoir obtenu “une nouvelle décision de justice contre le piratage du football professionnel”. Plusieurs ordonnances du Président du Tribunal judiciaire de Paris vont “renforcer l’efficacité des mesures de blocage existantes”, explique la Ligue, qui précise que ces décisions “concernent à la fois des moteurs de recherche (Google et Bing) et des services de DNS alternatifs”.

“L’objectif est d’accentuer la lutte contre le contournement des blocages déjà mis en place par les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), en combinant deux leviers complémentaires”, apprend-on. Concrètement, la combinaison du déréférencement des sites pirates par les moteurs de recherche et le blocage des accès via les services DNS utilisés pour contourner les restrictions des FAI devraient permettre de rendre le visionnage pirate des matchs de football plus compliqué.

DAZN veut plus de mesures contre le piratage

Diffuseur principal de la Ligue 1 (8 des 9 matchs en direct par journée de championnat) depuis cette saison, DAZN s'est plaint auprès de la LFP des chiffres vertigineux de la pratique du piratage. La plateforme vient de dépasser les 500 000 abonnés, mais elle est encore très loin de son objectif initial visant à réunir 1,5 million de clients. Pour contenter le seul diffuseur qui a accepté de débourser près de 400 millions d'euros par an pour les droits de la Ligue 1, la LFP s'est donc activée auprès des instances pour tenter d'enrayer le piratage.

Ironiquement, DAZN a poussé les amateurs de football dans les bras des solutions pirates. Son offre était bien trop chère au lancement et a fait fuir de potentiels abonnés. Selon une étude commandée par la LFP, 27 % des spectateurs regardant actuellement la Ligue 1 via une plateforme pirate n'avaient jamais eu recours au piratage jusqu'à présent. Et même si DAZN multiplie désormais les offres promotionnelles, une certaine part des utilisateurs s'est habituée à passer par des sites pirates, Telegram ou l'IPTV pour visionner les matchs, des clients difficiles à reconquérir.

Si la LFP ne parvient pas à endiguer ce phénomène, son contrat avec DAZN pourrait être rompu dès le 1er décembre 2025. Chez nos voisins, La Liga espagnole va encore plus loin que la LFP, accusant Google, X, Cloudflare, les VPN et les hébergeurs de complicité de piratage et demandant des mesures radicales contre ces services.