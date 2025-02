DAZN casse encore ses prix pour la fin de saison de Ligue 1

DAZN propose un “pass fin de saison” à 49 euros pour accéder à la plateforme jusqu'au début de la saison prochaine de Ligue 1. Un rapport qualité-prix attractif, alors que le diffuseur recense enfin plus de 500 000 abonnés.

Toujours en quête de nouveaux abonnés, DAZN lance une énième offre promotionnelle pour séduire les amateurs de football français. La plateforme propose un “pass fin de saison” à 49 euros. Il est disponible jusqu'au 3 mars 2025 et donne accès aux contenus du service jusqu'au 31 juillet 2025, rapporte L'Équipe.

Pour moins de 50 euros, vous accédez donc à la fin de saison de Ligue 1, alors qu'il reste 14 journées de championnat à jouer. Pour rappel, DAZN diffuse en direct 8 des 9 matchs par journée, beIN Sport disposant des droits sur la rencontre du samedi à 17h. La Betclic Elite, la PFL, la Jupiler Pro League et la Ligue des Champions féminine sont aussi inclus. L'abonnement Unlimited à 19,99 euros par mois avec engagement d'un an et à 39,99 euros mensuels sans engagement reste accessible, mais il est bien moins intéressant.

DAZN casse ses prix et dépasse enfin les 500 000 abonnés

Après un départ catastrophique, avec une politique tarifaire qui a fait fuir les clients potentiels vers le piratage, DAZN multiplie les initiatives pour attirer les abonnés. Depuis le début de la saison, elle a régulièrement baissé ses prix. Le mois dernier, la plateforme lançait un “pass mi-saison” à 69 euros. Et nous avons maintenant ce “pass fin de saison” à 49 euros.

Cela suffira-t-il à convaincre les sceptiques ? Rien n'est moins sûr. Sur les réseaux sociaux, la réalisation du match OM-OL de dimanche dernier a été largement critiquée, avec des choix de plans de caméra jugés souvent inadaptés à la situation. De quoi ternir un peu plus la réputation du diffuseur.

Hier, RMC Sport annonçait que DAZN avait enfin passé le seuil des 500 000 abonnés, après une longue stagnation autour des 400 000 abonnés. Les offres promotionnelles ont donc eu leur petit effet. Mais on reste bien loin de l'objectif des 1,5 million d'abonnés, surtout qu'une bonne part des abonnés actuels n'est pas engagée. Rappelons que DAZN (ou la LFP) peut casser le contrat de diffusion à partir du 1ᵉʳ décembre 2025 si la barre des 1,5 million de clients n'est pas atteinte.

