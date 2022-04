Un PC portable Lenovo Ideapad 3 avec Office pour moins de 270€ chez Darty

En ce moment, Darty humilie la concurrence et propose un PC portable Lenovo avec Office 365 Personnel pour 1 an à moins de 270€ au total. Découvrez comment profiter de l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez Darty

Vous cherchez un PC portable pour étudier, travailler ou encore vous détendre ? Nous avons trouvé l'offre parfaite pour tous les petits budgets ! En vous rendant dès maintenant chez Darty, vous pouvez en effet profiter d'un PC portable Lenovo Ideapad 3 15IGL05 avec une réduction exceptionnelle de -22%. L'ordinateur se retrouve ainsi à seulement 269,99€ au lieu de 349,99€.

En prime, Darty vous offre un abonnement d'un an pour Office 365 Personnel et 4 mois d'abonnement pour la plateforme Deezer Premium. Vous pouvez ainsi utiliser votre PC portable de suite et sans vous ruiner !

Un PC à prix mini pour étudier, travailler et jouer

A moins de 270€, le Lenovo Ideapad 3 15IGL05 est un ordinateur d'entrée de gamme certes, mais cela ne l'empêche pas d'être performant. Il intègre un processeur Intel Celeron N4020 avec 4Go de RAM et une fréquence de base de 1,1GHz (avec jusqu'à 2,8GHz en rafale). Il est ainsi capable d'optimiser son fonctionnement afin de vous offrir une expérience fluide.

Muni de 128Go de stockage SSD, il vous permet également de conserver tous vos fichiers, toutes vos photos et toutes vos vidéos. Vous pouvez aussi les regarder en tout confort sur le PC portable et son écran HD de 15,6″ avec une résolution de 1366 x 768 pixels.

Côté connectivité, il propose une carte WiFi 802.211 ac, la technologie Bluetooth 5.0, un port HDMI, 2 ports USB 3.2 et un port USB 2.0. Vous pouvez ainsi y connecter tous vos périphériques.

En commandant le Lenovo Ideapad 3 chez Darty, vous profitez de la livraison gratuite, mais aussi du retrait gratuit en magasin en 1h (selon disponibilités). Vous n'avez pas beaucoup de budget ? Pas de problème : Darty vous propose également le paiement en 4 fois. Vous pouvez ainsi profiter du PC portable pour 4 paiements de 67,49€ (avec 5,94€ de financement).