Un PC portable Acer Aspire 1 à moins de 350€ parfait pour la rentrée chez la Fnac !

Découvrez dès aujourd'hui les premiers bons plans Fnac pour la rentrée scolaire ! L'enseigne propose par exemple un PC portable Acer Aspire à moins de 350€ pendant quelques jours. Avec 8Go de RAM et une puce Intel, il saura répondre aux besoins des étudiants et des salariés. On vous en dit plus ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

La rentrée scolaire est souvent synonyme de nouvelles dépenses, et trouver du matériel informatique performant à un prix abordable peut s'avérer être un véritable défi. Cette année, la Fnac frappe fort avec une promotion exceptionnelle sur l'Acer Aspire 1 A114-33-C7CS. Cet ordinateur portable, initialement proposé à 379,99€, est désormais disponible à seulement 349,99€. Une réduction notable qui devrait ravir les étudiants à la recherche d'un outil fiable pour leurs études comme les salariés qui cherchent un PC pour télétravailler.

Un écran de 14 pouces, 8Go de RAM et une puce Intel Celeron

Le Acer Aspire 1 A114-33-C7CS est doté d'un écran de 14 pouces, suffisamment large pour un confort visuel optimal tout en restant facile à glisser dans un sac à dos. Sa résolution HD offre une qualité d'image nette, idéale pour les travaux académiques et le visionnage de contenus multimédias.

Sous le capot, cet ordinateur embarque un processeur Intel Celeron, réputé pour sa fiabilité et son efficacité énergétique. Associé à 8 Go de RAM, il garantit des performances stables, même avec plusieurs applications ouvertes simultanément. Cette configuration est parfaite pour les étudiants qui ont besoin de jongler entre différents logiciels et ressources en ligne sans subir de ralentissements.

Le stockage est assuré par une mémoire eMMC de 128 Go. Bien que ce type de stockage soit plus limité en capacité par rapport aux disques durs traditionnels, il présente l'avantage d'être plus rapide et silencieux. De plus, il convient parfaitement à un usage académique où les fichiers lourds sont généralement stockés sur des solutions de cloud ou des disques durs externes.

Enfin, l'Acer Aspire 1 se distingue par son autonomie prolongée, un critère essentiel pour les journées de cours intensives. Vous pourrez ainsi compter sur votre PC portable tout au long de la journée sans avoir à rechercher une prise de courant.