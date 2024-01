Soldes d’hiver : des écouteurs Gaming Logitech G FITS avec -100€ de remise chez Darty !

L'hiver apporte son lot de bonnes nouvelles pour les gamers ! Darty, le géant de l'électronique, lance ses soldes d'hiver avec une offre alléchante pour les passionnés de jeux vidéo : des écouteurs Gaming Logitech G FITS avec une réduction incroyable de -40%. On vous dit tout sur l'offre ci-dessous.

Ce sont les soldes d'hiver chez Darty et pour l'occasion, l'enseigne propose une remise incroyable : -100€ sur les écouteurs Logitech G FITS, normalement vendus à 249,99€ et désormais disponible pour seulement 149,99€. Vous profitez ainsi d'une réduction incroyable de -40% et d'une paire d'écouteurs parfaites pour vous accompagner dans toutes vos sessions de gaming.

Cette offre s'adresse en effet spécialement aux gamers à la recherche d'une expérience audio immersive sans compromettre la performance. Avec une réduction significative, c'est le moment idéal pour acquérir un équipement de haute qualité à un prix accessible.

Les écouteurs Logitech G FITS à l'ère du confort et de la haute performance

Les écouteurs Logitech G FITS sont une combinaison parfaite de technologie avancée et de design ergonomique. Ils pèsent seulement 7,2 g chacun, offrant un confort inégalé, même lors de longues sessions de jeu ou d'activités physiques. Leur dimension est de 35,0 × 22,8 × 24,5 mm, ce qui les rend discrets et élégants.

Ils sont équipés de transducteurs audio de 10 mm, assurant une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, offrant ainsi un son riche et détaillé avec des basses profondes. Les microphones intégrés utilisent une technologie Beamforming, garantissant une clarté vocale exceptionnelle pendant les jeux ou les appels.

Les écouteurs intègrent la technologie sans fil LIGHTSPEED et le Bluetooth 5.2, avec un mode de jeu à latence réduite, permettant de basculer facilement entre différents appareils comme le PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch et les dispositifs Android.

L'autonomie est un atout majeur de ces écouteurs, offrant jusqu'à 7 heures d'écoute en mode LIGHTSPEED et 10 heures en mode Bluetooth, avec des heures supplémentaires fournies par l'étui de charge équipé d'un port USB-C.

Autre aspect révolutionnaire de ces écouteurs : la technologie LIGHTFORM. Elle permet aux embouts de se mouler parfaitement à la forme de l'oreille en seulement 60 secondes, assurant un confort sur mesure et une isolation sonore passive supérieure.

En prime, l'application Logitech G FITS offre la possibilité de personnaliser les paramètres d'égalisation avec des profils préétablis pour différents genres de jeux et de médias, améliorant ainsi l'expérience audio selon les préférences de l'utilisateur.

Les écouteurs Logitech G FITS, maintenant disponibles chez Darty à un prix exceptionnel, représentent une opportunité en or pour les gamers. Alliant technologie de pointe, confort personnalisé, et qualité sonore immersive, ils promettent d'enrichir toute expérience de jeu. C'est le moment idéal pour s'équiper avec ce qui se fait de mieux en matière d'écouteurs gaming.