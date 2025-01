Un iPad 10 en version 4G pour moins de 255 €, c’est une offre à ne pas manquer

L'iPad 10 de 8e génération en version 4G est à un très bon prix chez CertiDeal, le spécialiste français du reconditionné. La tablette est proposée quasiment à la moitié de son prix de lancement.

Bien qu'il ne soit plus toute jeune, l'iPad 10 de 8e génération reste totalement viable en 2025. Il profite non seulement des dernières versions d'iPad OS, mais dispose d'un processeur qui lui permet de rester performant pour n'importe quelle tâche.

Si vous recherchez un iPad pas cher qui est de surcroit compatible avec la 4G, l'iPad 10 de 8e génération est en promotion sur CertiDeal à 254,99 € au lieu de 459 € à sa sortie en 2020. Il s'agit d'un modèle reconditionné et en parfait état. L'iPad est garanti 100% d'origine constructeur, testé et entièrement fonctionnel. Il bénéficie également d'une garantie de 24 mois.

Une fiche technique convaincante

Un peu plus de 4 ans après sa sortie, l'iPad 10 de 8e génération reste dans la course. Sa puce A12 Bionic (gravé en 7nm) n'est certes plus toute jeune, mais elle délivre des performances confortables pour les usages classiques du quotidien. Elle est ici épaulée par 32 Go de stockage. Cela qui peut paraître limite, mais cette capacité suffira à la plupart des utilisateurs pour une tablette qui n'est pas faite particulièrement pour prendre de grandes quantités de photos et vidéos.

Parlant de photos, l'iPad 10 de 8e génération dispose d'un capteur dorsal de 8 MP ainsi que d'un capteur selfie pour des appels visio convenables. Et comme son nom le laisse entendre, la tablette dispose un grand écran de 10,2 pouces avec une définition de 1620 x 2160 pixels.

Comme il s'agit d'une version 4G, vous n'avez pas forcément besoin du WiFi pour vous connecter à Internet. La tablette dispose en effet d'un port pour les SIM et est également compatible avec l'eSIM. Elle est en outre compatible avec le stylet Apple Pencil de 1ere génération, mais il faut l'acheter séparément.

Une autre bonne nouvelle, c'est que cette génération de l'iPad 10 est toujours mise à jour par Apple. Elle bénéficie donc de la toute dernière version d'iPad OS, plus précisément de la version 18.2.