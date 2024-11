Un géant de la publicité veut contrôler le système d’exploitation de votre prochaine TV

The Trade Desk, leader mondial des plateformes publicitaires numériques, s'apprête à bouleverser l'industrie des téléviseurs connectés avec son nouveau système d'exploitation baptisé Ventura.

Une entreprise publicitaire souhaiterait faire une incursion dans le domaine des OS TV, ce qui serait finalement une transformation profonde du marché. Alors que les revenus publicitaires des smart TV devraient atteindre 38,3 milliards de dollars cette année selon GroupM, avec une croissance impressionnante de 20,1 %, l'enjeu est de taille. D’ailleurs, Google a aussi sauté sur l’occasion, en truffant son système d’exploitation Google OS de nouvelles publicités en tout genre.

Le PDG Jeff Green a annoncé le lancement de Ventura pour le second semestre 2025. Ce système d'exploitation, fruit de trois années de développement, se distingue par une approche centrée sur la publicité plutôt que sur l'expérience utilisateur traditionnelle. Parmi les premiers partenaires intéressés figure Sonos, qui préparerait un boîtier de streaming utilisant ce nouvel OS.

Lire également – Votre smartphone vous écoute, ce géant de la publicité confesse espionner vos conversations

Sonos pourrait intégrer ce nouvel OS dans son écosystème

La stratégie de The Trade Desk est claire : l'entreprise ne cherche pas à générer des revenus directs avec Ventura, mais plutôt à renforcer son écosystème publicitaire. Le système sera proposé aux fabricants de téléviseurs, aux distributeurs, aux chaînes hôtelières et même aux compagnies aériennes.

Cette évolution reflète une tendance plus large du marché, où certains fabricants comme Vizio et Roku vendent désormais leurs téléviseurs à perte, avec des marges négatives allant de -3 à -7 %, dans le seul but d'attirer plus d'utilisateurs et de générer des revenus publicitaires.

Ventura promet des fonctionnalités comme la découverte de contenus multi-plateformes, la personnalisation et une gestion optimisée des abonnements. Mais sa véritable innovation réside dans son infrastructure publicitaire avancée, promettant une « chaîne d'approvisionnement plus propre » pour la publicité télévisée et un ciblage plus précis des spectateurs.

Cette initiative soulève bien sûr des questions sur l'avenir de l'expérience télévisuelle, alors que les options pour une visualisation sans publicité deviennent de plus en plus rares. Les consommateurs devront-ils accepter cette nouvelle réalité où leur téléviseur devient principalement une plateforme publicitaire sophistiquée ? Et vous, que pensez-vous d’une telle stratégie ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.