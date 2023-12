Votre smartphone vous écoute, ce géant de la publicité confesse espionner vos conversations

De nombreuses personnes soupçonnent depuis longtemps les smartphones et les haut-parleurs intelligents d'écouter leurs conversations privées pour diverses raisons, notamment à des fins publicitaires, et cela pourrait finalement être une réalité.

Avez-vous déjà eu une conversation avec quelqu'un au sujet d'un article pour voir ensuite apparaître sur votre smartphone des publicités faisant exactement référence à ce dont vous avez parlé ? Ce n’est vraisemblablement pas qu’une coïncidence, si l’on en croit les confessions publiées par une entreprise spécialisée dans les publicités : Cox Media Group.

La société s'est brièvement vantée de sa capacité à vendre ce type de données à d'autres entreprises sur son site Internet, mais son blog annonçant cette fonctionnalité a rapidement mystérieusement disparu.

Vos conversations seraient écoutées pour vous proposer des publicités personnalisées

« Grâce à l'écoute active, CMG peut désormais utiliser les données vocales pour cibler votre publicité sur les personnes EXACTEMENT recherchées », pouvait-on lire sur le site de l'entreprise. CMG a maintenant modifié la page “Écoute active” de son site web, mais une version archivée est toujours accessible en ligne, et la stratégie y est mentionnée.

La société encourage les utilisateurs à “imaginer” les avantages potentiels pour leurs entreprises en ciblant les clients sur la base de phrases spécifiques tirées de leurs conversations quotidiennes, en citant des exemples tels que « Le climatiseur est sur le point de lâcher ! », pour vous proposer des publicités de climatiseurs.

L'entreprise semble soutenir une théorie du complot et un problème de confidentialité, en suggérant que le microphone de votre téléphone, que ce soit un iPhone ou un Android, enregistre toutes les conversations et vend les données aux annonceurs. CMG Local Solutions offre peu de détails sur la méthodologie, et ses affirmations soulèvent des doutes importants.

Depuis ces découvertes, Cox Media Group s’est expliqué en déclarant que ses « outils publicitaires comprennent “des produits de fournisseurs tiers alimentés par des ensembles de données provenant d'utilisateurs de divers médias sociaux et d'autres applications, puis conditionnés et revendus à des fournisseurs de données ».

La société précise que « Les données publicitaires basées sur la voix et d'autres données sont collectées par ces plateformes et appareils selon les termes et conditions fournis par ces applications et acceptés par leurs utilisateurs, et peuvent ensuite être vendues à des sociétés tierces et converties en informations anonymes pour les annonceurs. Ces données anonymes sont ensuite revendues par de nombreuses sociétés de publicité ». La société n’écouterait donc pas activement vos conversations, mais aurait plutôt accès à un ensemble de données agrégées, anonymes et entièrement cryptées provenant de tiers et pouvant être utilisées pour le placement d'annonces.

Evidemment, plusieurs journalistes ont déjà prouvé que votre smartphone ne vous écoute pas pour vous proposer des publicités ciblées, et il est fort probable qu’il s’agisse plutôt ici d’une erreur de communication de la société de publicité.