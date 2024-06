Google a enfin trouvé le moyen de mettre des pubs partout dans Google TV

Google TV lance un nouveau réseau pour les annonceurs qui leur permet de cibler les millions de téléspectateurs qui regardent ses chaînes gratuites chaque mois. Cette initiative risque de transformer l'expérience de visionnage avec une augmentation des publicités.

Google TV, avec ses chaînes gratuites, est devenu un moyen populaire de regarder des programmes financés par la publicité sans avoir besoin de s'abonner à un service payant. Selon Google, plus de 20 millions d'appareils actifs se connectent chaque mois à ces chaînes et les téléspectateurs passent en moyenne plus d'une heure par jour à les regarder. Ce service est souvent comparé à une version gratuite de YouTube TV, qui profite d’un nouveau design, en offrant moins de chaînes mais gratuitement pour les utilisateurs.

Pour soutenir ce modèle, les chaînes gratuites de Google TV sont financées par des publicités que l’on ne peut pas passer et des annonces de six secondes appelées “bumper ads”. Récemment, Google a annoncé l'ouverture du Google TV Network, une nouvelle plateforme pour les annonceurs. Ce dernier vise à faciliter l'accès des entreprises à son espace publicitaire en simplifiant le processus d'achat et en offrant des opportunités de ciblage plus précises. Mais pour les téléspectateurs, cela pourrait signifier une nouvelle augmentation de leur quantité.

Google présente un réseau pour faciliter la gestion des publicités pour les annonceurs

Le Google TV Network permet aux annonceurs de cibler des audiences spécifiques grâce à des inventaires de vidéos en flux continu disponibles sur plus de 125 chaînes. Elles incluent des sports en direct, des émissions télévisées complètes et des films. Aux États-Unis, 60 % des foyers regardent désormais des services et des chaînes de streaming financés par la publicité. Les téléspectateurs de Google TV passent en moyenne 75 minutes par jour à regarder ces chaînes gratuites, ce qui représente une opportunité précieuse pour les annonceurs. L'augmentation du nombre de ces derniers pourrait donc entraîner une saturation de publicités pendant le visionnage.

L'un des avantages de ce nouveau réseau pour les annonceurs est la possibilité de gérer leurs campagnes publicitaires sur Google TV via Google Ads et Google Display & Video 360. Cela permet de planifier, d'acheter et de mesurer les campagnes vidéo en les intégrant avec celles de YouTube. Cependant, pour les utilisateurs, cela signifie potentiellement plus de contenus gratuits à regarder, mais aussi une plus grande intrusion publicitaire. Bien que Google n'ait pas encore annoncé d'augmentation de leur nombre, l'introduction de nouveaux formats publicitaires est à prévoir.