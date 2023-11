Un enfant poste une vidéo sur YouTube, la vie de sa mère devient un cauchemar

En postant une vidéo sur YouTube, cet enfant n'imaginait pas une seule seconde qu'il allait ruiner la vie numérique de sa mère. Les conséquences ont été rapides et très directes, notamment financières.

Google gère des milliards de données au quotidien. L'immense majorité ne provient pas de l'entreprise, par exemple les sites affichés dans le moteur de recherche, ou les applications mobiles du Play Store. Dans le tas, il y a forcément des éléments frauduleux ou contraires aux conditions d'utilisation des plateformes. C'est pourquoi Google peut bannir un site de ses résultats de recherche ou supprimer des applications du Play Store par exemple. Mais la société peut aussi simplement fermer votre compte, avec les conséquences que cela implique.

Tout commence quand Jennifer Watkins, employée dans le secteur médical en Australie, reçoit un mail de Google lui disant que sa chaîne YouTube a été fermée. Elle trouve ça un peu bizarre, mais elle n'utilise pas YouTube. Peut-être que la suppression survient parce que sa chaîne est inactive, rien de grave. Rapidement, cette mère de jumeaux de 7 ans se rend compte qu'il ne s'agit pas que de la plateforme vidéo. Son compte Google lui-même est suspendu, et elle perd donc l'accès à tous les services qui y sont associés.

Cette femme est bannie de Google parce que son fils a posté une vidéo sur YouTube

En examinant les mails reçus, elle remarque que la suspension résulte de la mise en ligne d'une vidéo sur YouTube. Elle ne l'a jamais fait, mais ses fils, oui. Avec une tablette connectée au compte Google de leur mère, ils publient de temps en temps des vidéos d'eux en train de faire des danses amusantes. Elles font rarement plus de 5 vues, mais le contenu de la dernière n'est pas passé inaperçu chez Google. Jennifer Watkins ne l'a pas vu, mais “apparemment, c'était une vidéo de son derrière”, explique-t-elle en parlant d'un de ses fils.

L'un des camarades de classe du garçon l'avait mis au défi de “faire une vidéo de nus”. Google la repère quelques minutes après publication et la signale comme possible exploitation sexuelle d'un enfant. Résultat : la mère de famille ne peut plus consulter ses mails professionnels, son agenda, répondre aux messages de sa banque voire commander dans un fast-food via son application mobile, liée à son compte Google. “Cela me porte préjudice financièrement”, précise-t-elle.

Malgré les recours, Google refuse de lui rendre l'accès à son compte

Google laisse la possibilité de faire appel d'une telle décision en remplissant un formulaire. Jennifer Watkins le fait et explique que la vidéo a été faite sans aucune arrière-pensée et sans qu'elle ne soit elle-même au courant. Peu importe, son recours est rejeté. Plusieurs fois d'ailleurs. Un agent de chez Google lui répond que même si son fils ne pensait pas à mal, cela reste une violation de la politique de l'entreprise. Les échanges vont durer plus d'un mois, en vain.

En désespoir de cause, la mère de famille contacte le journal The New York Times pour raconter son histoire. Un jour après que le journaliste interpelle Google pour des explications, son compte est débloqué. Dans un communiqué, la firme répond : “nous ne voulons pas que nos plateformes soient utilisées pour mettre en danger ou exploiter des enfants, et il existe une demande généralisée pour que les plateformes Internet prennent les mesures les plus fermes pour détecter et prévenir les abus sexuels sur enfants. Dans ce cas, nous comprenons que le contenu incriminé n'a pas été mis en ligne de manière malveillante”.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle histoire se produit. Si elle a ici un dénouement “heureux”, malgré l'obligation de faire intervenir la presse, ce n'est pas toujours le cas. En 2021, un père de famille prend des photos de son bébé nu avec son smartphone Android. Il soupçonne une infection de ses parties intimes et son médecin voudrait des clichés en avance pour gagner du temps sur le diagnostic. Depuis, il perdu l'accès à son compte Google et a fait l'objet d'une enquête policière pour abus sexuel sur enfant. Malgré les conclusions qui l'innocentent et ses différents recours, il n'a jamais récupéré son compte. De leurs côtés, les enfants de Jennifer Watkins sont désormais privés d'Internet.