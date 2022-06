Un castor casse Internet, c’est la panique au Canada !

C'est l'information insolite du jour. Au Canada, une dizaine de communes s'est retrouvé sans connexion internet, tandis que plusieurs habitations ont été privés de courant durant plusieurs jours. La raison ? Un castor qui a décidé de s'attaquer à quelques câbles de fibre optique et des lignes électriques.

Au rayon des dernières informations insolites, on se souvient notamment de ce père de famille qui avait coupé Internet dans tout un village en France pour priver ses écrans d'écran, ou encore de cet iPhone oublié dans un avion qui parcouru le monde entier pendant des semaines.

Cette fois-ci, l'histoire insolite nous vient de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada plus précisément. En effet, plusieurs communes de la Colombie-Britannique ont été privés de connexion internet et de courant pendant plusieurs heures. La faute à qui ? À un castor.

En effet, le 7 juin 2022, les habitants de plusieurs villages de cette région du Canada se sont retrouvés coupés du monde à cause d'un castor qui a décidé de se faire les dents sur deux lignes électriques et une ligne de câble de fibre optique, comme l'ont rapporté nos confrères du site CTV News.

Un castor prive plusieurs communes d'internet et de courant au Canada

21 clients ont été privés de courant pendant plusieurs heures, tandis qu'une dizaine de communes n'a plus accès à Internet et au téléphone. Les équipes techniques de BC Hydro, l'entreprise qui gère la production, le transport et la distribution de l'électricité dans cette province du pays, ont rapidement identifié la présence d'un castor près des installations concernées.

En plus des dégâts occasionnés sur les câbles précédemment cités, le rongeur avait laissé plusieurs traces de morsures sur des arbres à proximité des lignes touchées. Comme le précise le porte-parole de BC Hydro, ces incidents restent rares au Canada, même si cela arrive de temps en temps dans certaines zones marécageuses, particulièrement appréciées des castors.

Lee Brain, le maire de Prince Rupert, l'une des villes touchées par cette panne, explique qu'un seul câble de fibre optique relie sa ville à Prince George, située à plusieurs centaines de kilomètre dans les terres. De fait, si un problème arrivait sur ce câble, il n'y avait aucun moyen supplémentaire de maintenir la connexion.

Néanmoins, le maire a voulu se montrer rassurant auprès de ses administrés lésés, rappelant qu'une autre ligne de fibre optique doit être installée entre Prince Rupert et Vancouver. “Si un autre tombe à nouveau, nous aurons tous encore internet via la ligne venant de l'océan”, a-t-il garanti.