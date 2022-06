Amazon présente son nouveau robot autonome pour ses entrepôts

Amazon a présenté ses nouveaux robots dédiés au travail dans ses entrepôts. Parmi eux, Proteus. Il s’agit d’une machine capable de transporter des palettes sans aucune aide humaine. D’autres innovations, comme le scan automatique de colis, ont été dévoilés. La marque américaine a toutefois tenu à préciser que le but n’était pas de remplacer totalement l’humain dans ses centres.

Les entrepôts d’Amazon vont accueillir de nouveaux employés. Il ne s’agit pas d’humains, mais de robots. La société américaine a ainsi présenté Proteus. Sous ses airs d’aspirateur, c’est en réalité une machine qui devrait faciliter la vie des travailleurs.

Sa mission est en effet de transporter des palettes à travers l’entrepôt. Il se glisse en dessous, s’élève de quelques centimètres, puis amène son chargement à l’endroit voulu. Sa particularité est d’être entièrement autonome. Il n’a pas besoin d’être télécommandé à distance, puisqu’il connaît ses tâches. Il ne représente d’ailleurs aucun risque pour les employés : quand il croise un humain, il s’arrête pour le laisser passer, tout simplement.

Amazon ne veut pas évincer les employés humains

Autre nouveauté : le Cardinal. Il s’agit d’un bras robotique capable de soulever des charges lourdes afin d’épargner le dos des employés. Pas de vidéo pour celui-ci, mais on imagine qu’il sera utilisé pour les gros cartons.

Plus encore, la firme américaine introduit un nouveau système de scan pour les colis. Le travailleur n’aura plus à passer le code barre devant une machine, puisque le colis pourra être identifié quel que soit l’angle. Amazon n’a pas précisé exactement comment ça fonctionnait (juste une mention du machine learning et de la présence d’une caméra qui filme à 120 FPS), mais une vidéo nous donne une idée du résultat.

Ces innovations devraient arriver dans les entrepôts dès l’année prochaine (du moins aux Etats-Unis). Amazon se veut rassurant : il n’y a aucune volonté de remplacer les travailleurs de chair et de sang. L’inclusion de robots n’est faite que pour faciliter la vie des humains et surtout augmenter la sécurité. Amazon est souvent pointé du doigt pour le traitement de ses employés et doit soigner son image. L’arrivée de méthodes qui leur facilitent la vie fait partie du processus.