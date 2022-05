Un enfant de 2 ans a commandé 31 burgers chez McDonald’s avec le smartphone de sa mère

Un enfant de 2 ans a commandé 31 hamburgers chez McDonald's en passant par le service de livraison Doordash. Le bambin s'est servi du smartphone de sa mère pour assouvir sa fringale.

Occupée sur son ordinateur, une mère américaine a laissé son smartphone à son enfant de 2 ans, rapportent nos confrères de CNN. La jeune femme explique que le bambin adore jouer avec l'appareil photo du téléphone, plutôt que de jouer à jeux sur mobile. “Il aime regarder son reflet”, souligne la résidente du Texas.

Dans ces conditions, elle n'hésite pas à prêter son smartphone à son fils de temps en temps. Mais, cette fois-ci, le bambin ne s'est pas contenté d'admirer son reflet. Après avoir récupéré son téléphone, la jeune mère a reçu une notification annonçant que sa commande DoorDash prendrait plus de temps que d'habitude pour être livrée. Comme UberEats ou TakeAway, Doordash est une entreprise spécialisée dans la livraison de plats à domicile.

Lire aussi : un enfant s’empare du compte Twitter du commandement américain des armes nucléaires

Il commande pour 91 dollars de burgers chez McDo à l'insu de sa mère

Interrogé par CNN, elle explique s'appuyer parfois sur Doordash pour livrer le déjeuner de ses enfants à l'école. Ce jour là, elle avait pourtant préparer elle-même le repas de ses bambins. Une voiture s'est alors approchée de sa maison. Un livreur portant un immense sac flanqué du logo McDonald's est sorti du véhicule. Le sac contenait une commande de 32 hamburgers pour un montant total de 91 dollars.

Au départ, elle s'est simplement dit que le livreur s'est trompé de maison. Face à l'insistance de celui-ci, elle s'est souvenue que son fils avait récemment joué avec son smartphone. “J'y suis retournée et j'ai regardé mon téléphone et une commande a été passée au moment où il jouait avec mon téléphone. Je me suis dit, oh mon Dieu, il avait vraiment fait ça”, explique la mère, étonnée par l'initiative de son fils. Le bambin a également laissé un généreux pourboire équivalent à 25 % du total de la commande.

Sans surprise, la jeune femme ne savait pas trop que faire des hamburgers commandés, car personne dans la famille “n'aime les cheeseburgers”. Elle a alors décidé d'offrir les hamburgers en publiant une annonce sur Facebook. Plusieurs personnes sont passées récupérer les mets à son domicile. Ce n'est pas la première fois qu'un enfant affamé commande des plats à l'insu de ses parents. Le mois dernier, on vous rapportait l'histoire d'un enfant de 4 ans qui a commandé pour plus de 100 dollars sur UberEats.

Source : CNN