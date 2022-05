Il oublie son iPhone dans l’avion, le smartphone parcourt le monde entier pendant des semaines

Après son dernier voyage en avion, un utilisateur s’est rendu compte que sa compagnie a oublié son iPhone à son siège. Il a alors tenté de contacter la compagnie aérienne, sans succès. Le couple finira par récupérer le téléphone, après des semaines à suivre ses trajets dans les airs avec l’application Localiser.

On dit souvent que nos appareils voyagent plus que nous, ne serait-ce que lors de leur processus de construction qui peut avoir lieu dans plusieurs pays jusqu’à leur arrivée dans notre magasin le plus proche. Mais l’histoire d’aujourd’hui élève ce concept à tout autre niveau. Tout commence le 6 mai dernier, lorsqu’un utilisateur du nom de Rugby pose une question sur le forum The Australian Frequent Flyer. Il y demande le numéro de téléphone de Quantas, la première compagnie aérienne en Australie.

Quelques jours auparavant, Rugby s’est en effet rendu compte que sa compagnie a oublié son iPhone dans l’avion. Malheureusement, ses recherches sont infructueuses et, lorsqu’il parvient finalement à contacter la compagnie aérienne, il n’obtient aucune aide. L’utilisateur se résout alors à utiliser l’application Localiser pour retrouver la trace du fameux iPhone. Il réalise alors que ce dernier est toujours à bord de l’avion et que, par conséquent, il parcourt encore des milliers de kilomètres dans les airs.

Son iPhone voyage plus que lui

Heureusement pour Rugby, cet iPhone-ci n’est pas tombé de la cabine pour atterrir 3000 mètres plus bas. En revanche, il a pu voir du pays à moindres frais. Ainsi, l’utilisateur a pu suivre sa position passer de Sidney à Auckland, puis se diriger vers Honolulu avant de revenir en Australie. Il est ensuite retourné à Auckland pour un aller-retour rapide. Pendant tout ce temps, Rugby n’a pu que consulter les événements via l’application Localiser.

Au cours de ce troisième voyage, le post de Rugby sur le forum a gagné en popularité, si bien que Quantas finit par prendre connaissance de l’affaire. La compagnie aérienne a alors contacté directement l’utilisateur pour enfin résoudre le problème. Ce dernier a pu récupérer son iPhone quelques jours plus tard, après des semaines de voyage.

