Un casque gaming JBL à moins de 120€ chez Darty

Aujourd'hui chez Darty, vous pouvez profiter d'une casque gaming JBL Quantum 610 sans fil avec une réduction exceptionnelle de -20%. Retrouvez les détails de l'offre ci-dessous.

Profiter de l'offre chez Darty

Vous cherchez un casque pour vous accompagner pendant vos séances de gaming, mais vous n'avez pas un gros budget ? Rendez-vous chez Darty pour profiter des offres exceptionnelles proposées par l'enseigne. En ce moment, Darty vous propose par exemple le casque JBL Quantum 610 Sans fil avec une réduction de -20%.

Vous pouvez ainsi vous procurer le casque sans fil pour seulement 119,99€ au lieu de 149,99€. Pour ce prix, vous profitez d'un casque haut de gamme qui saura répondre à tous vos besoins.

Une autonomie de 40h et le son JBL QuantumSOUND et DTS

Avec le casque JBL Quantum 610, vous pouvez vivre tous vos jeux en direct et en totale immersion grâce aux technologies JBL QuantumSurround et DTS. Vous pouvez entendre chaque son lors d'une infiltration chez un ennemi ou encore ressentir comme si c'était vrai une explosion. Vos jeux seront d'autant plus exaltants grâce aux haut-parleurs de 50mm.

Autre avantage de taille : le casque propose jusqu'à 40 heures d'autonomie sans fil. Si vous souhaitez jouer sans compter, vous pouvez aussi l'utiliser en le branchant avec son câble USB. Vous serez de plus en confort total grâce à son arceau et ses coussinets en mousse à mémoire de forme enveloppés de cuir.

Son micro-tige à bascule orientable vous permet de communiquer clairement avec vos proches et vos compagnons de jeu. Le casque est en prime certifié DISCORD et compatible avec de nombreux services comme Skype, Zoom, TeamSpeak ou Twitch.

Pour profiter de cette offre dès maintenant, rendez-vous chez Darty. Précisons que les clients Darty Max peuvent bénéficier d'une réduction supplémentaire de -25% sur le casque sans fil.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.