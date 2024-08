Un camion Tesla prend feu pour la 1re fois, les pompiers n’ont rien pu faire

Un Tesla Semi, le fameux semi-remorque du constructeur, a subitement pris feu dans la nuit sur une autoroute américaine. En raison de l'importance de l'incendie et des émanations de fumées, la circulation a été coupée durant de longues heures dans les deux sens. Pour l'instant, l'origine du départ de feu reste à déterminer.

Si de nombreuses études récentes ont démontré que les voitures électriques présentent moins de risques d'incendie que leurs homologues thermiques, cela reste néanmoins possible. Le problème vient généralement des batteries au lithium utilisées pour alimenter un VE.

En effet, ces accumulateurs sont extrêmement inflammables et en raison de leur composition chimique spécifique, un incendie survenu sur une voiture électrique est particulièrement difficile à circonscrire. Pour en venir à bout, il faut une gigantesque quantité d'eau. Et encore, il faut aussi laisser la batterie se consumer totalement pour éviter tout risque. Si l'on en croit les instructions des constructeurs automobiles, il faut à minima surveiller durant 24 heures la température de la batterie avant de pouvoir évacuer un véhicule électrique incendié…

Un Tesla Semi prend feu sur une autoroute, les pompiers ont lutté durant des heures

Et bien entendu, l'opération prend encore plus de temps selon la taille de la batterie. Alors imaginez lorsqu'il s'agit d'un Tesla Semi et sa batterie imposante de 900 kWh (visible ci-dessus) ! C'est ce qui vient de se passer sur une autoroute américaine près de Sacramento. Vers 3h du matin cette nuit, un Tesla Semi a subitement pris feu sur l'I-80, une voie rapide située dans le comté de Placer.

D'après les informations récoltées par nos confrères d'InsideEVs, la circulation a été fermée dans les deux sens en raison de l'intensité de l'incendie et des émanations importantes de fumées. Selon les dires de la California Highway Patrol, les pompiers ont déversé de l'eau pendant des heures sur les restes calcinés du poids-lourd électrique. Comme dit plus haut, les soldats du feu n'ont préféré pas prendre du risque. Ils vont continuer d'arroser l'épave jusqu'à ce que la batterie soit totalement consumée.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'origine de l'incendie est toujours inconnue et Tesla n'a pas encore réagi officiellement à cet incident. Pour rappel, le Tesla Semi pourrait prochainement faire son entrée sur les routes européennes. En effet, le constructeur cherche actuellement quelqu'un pour se charger du déploiement du Semi sur le Vieux Continent.

Source : InsideEVs