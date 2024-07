Cette Tesla prend feu à une station Superchargeur, voici ce qu’il en reste après l’incendie

Une voiture électrique de marque Tesla a pris feu alors qu'elle se trouvait à une station Superchargeur. Les pompiers ont pu maitriser l'incendie, mais les restes de la voiture montrent à quel point il était violent.



Souvenez-vous du dernier film d'action que vous avez vu. S'il impliquait des voitures à un moment ou un autre, il y a de fortes chances qu'au moins l'une d'elle ait explosée après une course poursuite ou avoir été touchée par un projectile quelconque. Heureusement, cela reste du cinéma et dans la réalité, il en faut bien plus pour qu'un véhicule finisse de la sorte. En revanche, il est plus courant qu'il prenne feu, que ce soit suite à un acte criminel ou un accident.

À ce niveau là, les études récentes montrent que les voitures électriques présentes moins de risques d'incendie que leurs équivalents thermiques. Cela arrive quand même bien sûr. Les Tesla ont plusieurs fois fait parler d'elles à ce propos, quel que soit le modèle d'ailleurs. À titre d'exemple, citons cette Model Y dévorée par les flammes sur la route, ou encore cette Tesla Model 3 prenant feu à cause d'un débris. C'est souvent un incident spectaculaire, et celui dont il est question ici ne fait pas exception.

Voici ce qu'il reste d'une Tesla après qu'elle a pris feu dans une station Superchargeur

Le département des pompiers d'Upper Allen sont intervenus pour éteindre une Tesla en feu dans la ville de Mechanicsburg en Pennsylvanie. Ce n'est pas précisé, mais il semble que soit une Model Y. La voiture se trouvait à une station Supechargeur, les bornes de recharge de l'entreprise d'Elon Musk, quand elle s'est enflammée. Après avoir bloqué la rue, les pompiers ont réussi à éteindre le feu, mais sont restés au total 5 heures sur la scène, craignant que l'incendie reparte de plus belle.

Il n'y a heureusement pas eu de victime. En revanche, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, il ne reste presque plus rien de la voiture. En fond, on peut repérer une borne Superchargeur en piteux état également. À l'heure où nous publions cet article, les causes de l'incendie n'ont pas été dévoilées. En 2019, c'est une Tesla Model S qui brûlait alors qu'elle était connectée à un Superchargeur. Seul un “problème technique” avait été évoqué.