Ce nouveau véhicule électrique de Tesla arrivera bientôt sur nos routes, et ce n’est pas une voiture !

Tesla semble se préparer à introduire un nouveau véhicule électrique sur le marché européen. Cette initiative, suggérée par une récente offre d'emploi sur le site web européen de Tesla, pourrait marquer une étape importante dans l'électrification de toute une partie du transport sur notre continent.

Une nouvelle offre d'emploi, qui recherche un “Head of Business Development – Semi Truck EMEA”, basé à Amsterdam ou à Berlin, suggère que Tesla souhaite sérieusement étendre la portée du Semi au-delà de l'Amérique du Nord. Ce poste de haut niveau sera chargé de nouer des relations avec les clients, de planifier les futurs déploiements et, essentiellement, d'être le fer de lance de l'introduction du Semi sur les routes européennes.

Graham Carroll, responsable du développement commercial du Semi aux États-Unis, a confirmé ces intentions en déclarant : « Nous prenons des mesures pour introduire le Tesla Semi en Europe ». Avec une autonomie impressionnante d'environ 800 km, il pourrait être bien adapté à la distance moyenne de déplacement d'un tracteur-remorque dans l'UE, qui est d'environ 141,3 km selon la Commission européenne. Cela signifie que le Semi pourrait effectuer plusieurs trajets aller-retour sans avoir besoin de se recharger.

L’Europe est-elle prête à accueillir le Tesla Semi ?

En outre, l'introduction d'une infrastructure de recharge mégawatt (MCS) dans les centres commerciaux pourrait rendre l'adoption généralisée du Semi encore plus faisable. Le MCS permet au Semi de recharger jusqu'à 80 % de son autonomie en moins de 30 minutes, ce qui correspond à approximativement 640 km d'autonomie.

Les avantages de la Semi ne se limitent pas à son autonomie. Il offre une accélération rapide, des coûts de conduite et d'entretien réduits, et un coût global de possession moins élevé. Tesla prévoit également d'intégrer à l'avenir sa technologie de conduite entièrement autonome (FSD) au Semi, ce qui pourrait rendre la conduite sur autoroute plus sûre et plus simple pour les chauffeurs de camion.

Tesla n’est évidemment pas le seul acteur dans le secteur du transport commercial électrique. Des entreprises comme Volvo proposent aussi des véhicules de classe 8 électriques à batterie, mais même le constructeur concurrent a estimé que le Semi se distingue dans sa catégorie.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, avait précédemment fait allusion à la possibilité de produire le Semi à la Gigafactory de Berlin, en déclarant : « Je pense qu'il est logique de produire le camion Semi en Europe à Giga Berlin ». Si les plans de Tesla sont bien de faire arriver son camion électrique en Europe, la Tesla Model Y pourrait donc bientôt ne plus être le seul véhicule de l’entreprise produit dans l’usine allemande.