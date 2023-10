Un brevet donne des indices sur le design de la Nintendo Switch 2, Xiaomi présente HyperOS, c’est le récap

Un brevet donne des indices sur le design de la Nintendo Switch 2, Xiaomi présente HyperOS, des scientifiques mettent au point une méthode pour dessiner des routes sur la Lune, c'est le récap des actualités du mardi 17 octobre 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce mardi 17 octobre 2023 ? Nous avons tout d'abord publié notre test complet du Pixel 8, le dernier smartphone haut de gamme de Google. Noté 4 étoiles sur 5 dans nos colonnes, nous avons salué le calibrage de son écran, ses excellentes performances en photo ou encore l'absence totale d'applications commerciales dans l'interface.

Nous avons également abordé cette étude publiée par Epyx sur l'usure des pneumatiques selon les différentes motorisations. De ce qu'il en ressort, les pneus installés sur des voitures électriques durent moins longtemps que ceux d'une voiture essence ou diesel.

Dans un tout autre domaine, le cabinet d'analyses Counter Point Research a publié un nouveau rapport sur l'état du marché des smartphones. Le constat est inquiétant : les ventes de smartphones n'ont jamais été aussi basses depuis ces dix dernières années. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations à retenir impérativement dans l'actualité de ce mardi 17 octobre 2023.

Un brevet dévoile le design de la Nintendo Switch 2

Un brevet déposé à la fin 2022 par Nintendo a laissé entrevoir quelques détails sur le design de la Switch 2, la future console hybride du constructeur japonais. Si l'on en croit les croquis fournis par la marque, cette machine pourrait abandonner les Joy-Con. Malgré tout, cette hypothèse semble assez improbable à nos yeux.

Pour en savoir plus : Nintendo Switch 2 – un brevet vient peut-être de dévoiler le design de la console

Xiaomi vient officiellement d'annoncer la fin de sa surcouche historique MIUI. Elle sera remplacée par HyperOS, un tout nouveau “système d'exploitation” qui entrera en activité sur de nombreux appareils de l'écosystème Xiaomi et notamment les Xiaomi 14.

Pour en savoir plus : Xiaomi annonce HyperOS, sa nouvelle surcouche Android qui remplacera MIUI

Des scientifiques allemands et autrichiens ont trouvé une technique pour dessiner des routes sur la Lune : créer des pavés en chauffant directement la poussière lunaire présente au sol. En guide de test du concept, ils ont utilisé du régolithe artificiel et un laser dont le rayon fait 4,5 cm de diamètre. Résultat : la poussière finie par fondre et créée un pavé triangulaire d'environ 20 cm de côté pour 1,8 cm d'épaisseur.

Pour en savoir plus : Pour fabriquer des routes sur la Lune, il suffit d’une loupe et de la poussière