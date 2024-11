La série Harry Potter a trouvé son Dumbledore, à condition que l’acteur accepte

Le casting pour la série Harry Potter se poursuit et on sait qui est pressenti pour jouer Dumbledore. Ne reste plus qu'un petit détail à régler : convaincre l'acteur d'enfiler le costume du sorcier.

Les livres ou séries de livres ayant marqué une époque et faisant encore parler d'eux des années plus tard sont rares. Le Seigneur des Anneaux de J. R. R. Tolkien est de ceux-là, tout comme le Mythe de Cthulhu imaginé par Howard Phillips Lovecraft (dont le succès fut posthume malheureusement pour lui). Plus récemment, on peut citer la saga Harry Potter de J. K. Rowling, achevée en 2007. Elle continue pourtant d'être adaptée en films, en jeux vidéo, et bientôt en série.

L'arrivée d'une série Harry Potter est confirmée depuis quelques temps déjà. C'est la plateforme Max qui se chargera de sa diffusion. Très peu d'informations ont filtré jusqu'à présent, même si l'on sait que les potentielles 7 saisons seront chacune basée sur l'un des 7 livres relatant les aventures des sorciers de Poudlard. Une manière de raconter leurs histoires avec beaucoup plus de détails que dans les longs-métrages. Le casting est également une grande inconnue.

Voici qui est pressenti pour jouer Dumbledore dans la série Harry Potter

Pas question pour les acteurs des films de reprendre les rôles d'Harry, Ron et Hermione, le trio de héros. Sans parler des envies de chacun, ils sont tout simplement trop âgés désormais. Quant à celui qui pourrait incarner Dumbledore, c'est un peu plus précis. Rappelons que les deux comédiens ayant prêté leur traits au sorcier sur grand écran, Richard Harris et Michael Gambon, sont tous les deux décédés.

Selon les informations du média Variety, les producteurs de la série, Warner Bros., souhaiteraient confier le rôle à Mark Rylance. Âgé de 64 ans, il a notamment obtenu l'oscar du meilleur second rôle en 2016 pour sa performance dans Le Pont des espions de Steven Spielberg. Aucune négociation n'aurait été entamée cependant.

Un porte-parole de HBO préfère mettre les choses au clair tout de suite : “Nous sommes conscients qu'une série aussi médiatisée suscite beaucoup de rumeurs et de spéculations. Au fur et à mesure que nous avançons dans la préproduction, nous ne confirmerons les détails que lorsque nous aurons finalisé les accords“.

