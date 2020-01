TCL transforme une télé en moniteur de jeu grâce au taux de rafraichissement dynamique

TCL a annoncé l’arrivée du taux de rafraichissement variable sur certaines familles de téléviseurs premium et haut de gamme. La fonction fera l’objet d’un déploiement par le biais d’une mise à jour prévue au printemps. En outre, TCL prévoit d’intégrer un nouveau mode de jeu certifié par THX.

Comme tous les ans, TCL était présent à Las Vegas pour présenter de nouveaux produits dans plusieurs catégories. Des télévisions mini-LED. Des barres de son certifiées Dolby. Des paires d’écouteurs autonomes type AirPods. Ou encore des smartphones (dont les modèles les plus ambitieux seront proposés sous sa propre marque et non celles de son catalogue, Alcatel ou BlackBerry). Cependant, dans toutes ces annonces, rien n’attire plus l’attention que les innovations des autres marques présentes dans le Nevada. Il faut regarder un peu plus dans le détail pour découvrir deux petites informations intéressantes.

Ces deux nouveautés concernent la population des gamers, un segment que TCL n’a pas forcément l’habitude d’adresser, mais qui a pourtant un pouvoir d’achat à la hauteur de leurs exigences en termes d’image et de réactivité. Première information, TCL a prévu de déployer une mise à jour pour apporter à certains téléviseurs le taux de rafraichissement variable, une technologie déjà implantée dans certains moniteurs destinés aux gamers.

Une TV pour remplacer un moniteur de jeu

L’idée est simple : la télévision adaptera dynamiquement son frame rate en fonction du contenu ou du support. Si un jeu ou une console fonctionne mieux en 90 Hz, le téléviseur s’adaptera. Évidemment, le taux de rafraichissement maximal dépendra de chaque modèle. Mais TCL affirme que certains modèles monteront jusqu’à 120 Hz, comme les moniteurs de gaming. La mise à jour qui inclura cette fonctionnalité apportera également la compatibilité avec le protocole eARC (qui fait partie du standard HDMI 2.1) qui permet une meilleure communication entre les appareils compatibles.

Seconde nouveauté, TCL s’est associé à THX pour créer un nouveau mode dédié au jeu pour ses téléviseurs compatibles et certifiés. Ce nouveau mode, appelé « THX Certified Game Mode », permet d’optimiser les réglages du téléviseur pour un usage vidéoludique. Couleur. Contraste. Luminosité. Et même profil audio. Malheureusement, TCL n’a pas détaillé les différences entre un mode cinéma classique et ce nouveau mode jeu. Il faudra certainement attendre l’arrivée des premiers modèles certifiés et compatibles, lesquels sont attendus outre-Atlantique dans le courant de l’année.