Twitter vous permet de rédiger des tweets de 25 000 caractères, mais il y a une condition

Une responsable de Twitter a annoncé aujourd’hui que la limite de caractères pour chaque tweet a été relevée à 25 000. Mais pas pour tout le monde, car pour profiter de ce nouveau privilège, il va falloir passer à la caisse.

C’est la directrice de l’ingénierie de Twitter elle-même qui a annoncé la nouvelle aujourd’hui sur le réseau social : « Nous avons augmenté la limite du Tweet long de 10 k à 25 k caractères. Profitez de tweets plus longs et twittez gaiement ! 🥂 ». Les internautes les plus bavards pourront donc désormais abreuver leurs followers de récits longs, voire très longs, puisqu’ils auront l’équivalent de neuf pages au format A4 pleines pour s’exprimer.

Au moment où Elon Musk a pris le contrôle de Twitter pour la somme de 44 milliards $, la limite de caractères qu’il était possible de publier en une fois était fixée à 280. Si bien des changements sont intervenus depuis la prise de pouvoir de l’homme d’affaires américano-canadien, la limite de caractères est l’un des paramètres qui ont connu le plus de transformations au cours des derniers mois. Elle est passée à 4000 en février 2023 puis à 10 000 deux mois plus tard.

Seuls les abonnés Twitter Blue pourront profiter de tweets à 25 000 caractères

Les utilisateurs les plus assidus de la plateforme seront ravis de profiter de cette nouvelle liberté ; mais il y a un petit hic. La possibilité d’utiliser jusqu’à 25 000 caractères est réservée aux membres de Twitter Blue, « un service d’abonnement premium qui met en avant les conversations de qualité sur Twitter ».

We have increased NoteTweet (aka longform Tweet) limit from 10k to 25k characters. Enjoy longer NoteTweet and happy tweeting! 🥂 https://t.co/7ILGxLAd32 — Prachi Poddar (@imPrachiPoddar) June 20, 2023

Pour un tarif mensuel allant de 9,6 € à 11 € selon la plateforme sur laquelle vous vous inscrivez, vous obtiendrez la fameuse coche bleue, et des fonctionnalités supplémentaires telles que la modification de tweet, des publicités moins envahissantes, le regroupement et l’organisation de tweets dans des dossiers, ou encore un léger boost dans les classements des tweets avec lesquels vous interagissez. Cette nouvelle rendra-t-elle sa popularité d'antan à Twitter ? Rien n'est moins sûr, Twitter a perdu 2/3 de sa valeur depuis le rachat par Elon Musk.