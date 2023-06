Elon Musk vs Mark Zuckerberg : envie de participer au combat de l’année ? Il y a un jeu vidéo pour ça

Elon Musk et Mark Zuckerberg ont fait connaître leur envie débordante d'en venir aux mains lors d'un combat en cage. Si l'on attend toujours de voir si ces paroles en l'air deviendront réalité, le fondateur du studio Blue Wizard vient de mettre en ligne un jeu de combat gratuit dans lequel on peut incarner l'un des deux milliardaires.

Comme vous le savez, Elon Musk excelle dans l'art de la provocation sur Twitter, surtout depuis qu'il est à la tête du réseau social. Dernière sortie en date, le patron de Tesla a provoqué Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, en l'invitant à en découdre lors d'un combat en cage.

Plutôt que de perdre la face face à son congénère milliardaire, le fondateur de Facebook a accepté “virtuellement” le défi, lui demandant de lui envoyer l'adresse dans une story Instagram. S'il y a de fortes chances pour que ces provocations puériles et stupides n'aboutissent à rien (on l'espère du moins), ce combat de coqs fortunés a inspiré Jason Kapalka, directeur créatif de Plant Vs Zombies et père du studio Blue Wizard.

Musk et Zuckerberg en catcheur ? Ce jeu l'a fait

En efeft, le développeur vient de lancer un jeu gratuit sur navigateur dans lequel on peut incarner l'un des deux hommes dans un match de catch. Baptisé Zuck v Musk, ce titre se présente comme une version simplifiée du jeu de catch de Blue Wizard WrestleBros. A la différence près que les combattants ont été remplacés par les deux patrons à la langue bien pendue.

Les belles têtes souriantes des deux PDG ont été greffées sur des corps d'athlètes, et histoire d'être accessible au plus grand nombre, les commandes sont d'une simplicité enfantine. Si vous rêvez de démolir l'un ou l'autre des protagonistes, il suffira de marteler la touche espace. Jason Kapalka a intégré quelques mouvements contextuels, comme la possibilité d'utiliser une chaise lancée sur le ring pour donner des maux de tête à l'adversaire.

Cerise sur le gâteau, le développeur a même instauré un système de progression pour améliorer votre “combattant aux poches bien remplies” après avoir gagné quelques matchs… Encore faut-il avoir la patience d'aller jusque là. Seul bémol de cet hommage vidéoludique : l'obligation d'incarner l'un ou l'autre.