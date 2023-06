Facebook et TikTok veulent rassurer les parents et proposent de nouveaux outils de surveillance

Les maisons mères de Facebook/Instagram/Messenger et TikTok, respectivement, annoncent un ensemble de nouveaux outils visant à ne pas exposer les mineurs à un contenu inapproprié et à contrôler leur temps d'écran.

Devant le barrage de critiques et d’accusations auquel ils font face, Meta et ByteDance se concentrent sur la sécurité des données et des utilisateurs. Meta annonce la création du Centre familial, « des ressources et des conseils de spécialistes qui vous aideront à encadrer les expériences en ligne de vos ados sur les technologies maison ». La compagnie de Mark Zuckerberg a cherché pendant longtemps à créer les services les plus addictifs possibles. Maintenant qu’elle est pointée du doigt pour le traitement plus que douteux qu’elle fait des informations de ses plus jeunes utilisateurs (et des autres), le réseau social cherche à redresser son image de marque.

On accuse Facebook de brader les informations personnelles et la sécurité des données des utilisateurs et de favoriser le « mal-être numérique », en incitant les gens à rester le plus longtemps dans les applications de la compagnie. Pire encore, le réseau social, de par son laxisme, alimenterait la désinformation. Pour remédier à cela, la compagnie propose désormais des outils de « supervision parentale dans Messenger, afin que les parents puissent voir comment les adolescents passent leur temps et avec qui ils interagissent sur Messenger » et dans les messages directs sur Instagram.

TikTok veut redorer son blason en proposant des outils de surveillance parentale

TikTok souffre également d’une mauvaise image. Le réseau social du chinois ByteDance est accusé de « pervertir » les jeunes esprits et certains États soupçonnent le réseau social d’être un outil d’espionnage au profit de Pékin. La plateforme bénéficie d’une amélioration majeure de sa fonctionnalité Connexion Famille : la possibilité pour les parents d’ajouter des termes pour filtrer le contenu proposé à leur enfant.

Il ne s’agit cependant pas de censurer le fil des adolescents, puisque par défaut, les enfants pourront voir les mots-clés ajoutés par leur tuteur. Pour TikTok, « cette transparence peut contribuer à susciter des conversations sur les limites et la sécurité en ligne ». Tous ces outils sont d’ores et déjà à votre disposition, tandis que les fonctionnalités de surveillance de Messenger ne devraient être disponibles en France que dans les semaines qui viennent.