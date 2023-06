Minecraft abandonne Reddit, nouveau coup dur pour la plateforme

Mojang a annoncé qu'elle n'utiliserait plus Reddit pour publier les mises à jour officielles de Minecraft. À l'avenir, l'équipe utilisera le site Web de Minecraft ou une autre plateforme de médias sociaux pour publier des mises à jour.

Récemment, Reddit a modifié le fonctionnement de son API, ce qui a rendu l'accès au site plus difficile (et plus coûteux) pour les applications tierces. Les modérateurs ont ainsi beaucoup plus de mal à gérer leurs subreddits, ce qui a conduit certains d'entre eux à s'éteindre pendant plusieurs jours en signe de protestation.

Aujourd’hui, c’est un autre subreddit qui ferme définitivement ses portes, celui de Minecraft. Mojang Studios a annoncé la mauvaise nouvelle aux 7 millions d'abonnés que comptait le subreddit. Les prochaines annonces concernant Minecraft ne seront donc plus publiées sur Reddit, mais sur les autres canaux officiels du jeu.

Mojang clôt sa communauté sur Reddit en soutien aux modérateurs

« Comme vous l'avez certainement déjà entendu, la direction de Reddit a récemment introduit des changements qui ont conduit à des modifications des règles et de la modération dans de nombreux subreddits », a écrit Sliced_lime, qui est probablement Mikael Hedberg, le responsable technique de Minecraft Java. « En raison de ces changements, nous ne pensons plus que Reddit soit un endroit approprié pour publier du contenu officiel ou pour y renvoyer nos joueurs », a-t-il ajouté.

Les modérateurs des subreddits ont passé les dernières semaines à organiser diverses campagnes contre la direction de Reddit, soit en transformant les subreddits qu'ils supervisent en communautés privées, sur invitation uniquement, soit en les marquant comme NSFW, ce qui signifie que Reddit ne peut pas vendre de publicités sur ces pages. Reddit a réagi en faisant pression sur les modérateurs mécontents et, dans certains cas, en les évinçant et en essayant de les remplacer.

Dans le cas de Minecraft, nous avons affaire ici à la fermeture d'une communauté officielle, un endroit où les fans pouvaient obtenir de l'aide et des informations directement auprès des développeurs. Le subreddit restera en place, mais ne sera plus qu'un centre de discussion communautaire. Les joueurs doivent donc dire adieu aux informations officielles ou autres interactions avec les développeurs.