Elon Musk a déjà réuni l’argent pour racheter Twitter

Chose promise, chose faite. Elon Musk vient d'annoncer qu'il a réussi à réunir les fonds nécessaires pour procéder au rachat de Twitter. Dans un document déposé ce jeudi à l'Autorité américaine de surveillance des marchés financiers, le PDG de Tesla a indiqué qu'il disposait de 46,5 milliards de dollars pour financer l'opération.

Sauf si vous avez passé les deux dernières semaines sur Elden Ring (c'est compréhensible), vous n'êtes pas sans savoir qu'Elon Musk a fait une entrée fracassante dans le capital de Twitter début avril, via un investissement de 2,7 milliards de dollars. Faisant désormais partie des principaux actionnaires du réseau social, le PDG de Tesla avait même négocié son siège au conseil d'administration, à condition que sa participation ne dépasse pas les 15%.

Mais dix jours plus tard, le milliardaire change de fusil d'épaule. Il annonce vouloir mettre 43 milliards de dollars sur la table pour prendre possession de Twitter. Avec cette offre, il est en mesure d'acquérir 54% du capital et devenir l'actionnaire majoritaire de l'oiseau bleu. Or, Elon Musk vient de confirmer ce jeudi 21 avril 2022 qu'il était en possession des fonds nécessaires pour lancer son OPA hostile sur Twitter.

Elon Musk a réuni les fonds pour racheter Twitter

Dans un document déposé aujourd'hui auprès de l'Autorité américaine de surveillances des marchés financiers, on apprend que le financement est assuré par deux lettres d'engagement de la banque Morgan Stanley Senior Funding. L'établissement fera crédit de 25,5 milliards de dollars, tandis qu'Elon Musk mettra de sa poche 21 milliards de dollars. Soit un total de 46,5 milliards de dollars. Le document précise bien que Twitter n'est pas encore officiellement répondu à l'offre du patron de SpaceX.

Une information entérinée par un porte-parole du réseau social, qui assure procéder actuellement à un “examen minution et complet” : “Nous avons reçu la proposition actualisée et non contraignante d'Elon Musk, qui fournit des informations supplémentaires concernant la proposition initiale et de nouvelles informations sur le financement potentiel. Comme annoncé précédemment et communiqué directement à M. Musk, le conseil d'administration s'engage à mener un examen minutieux, complet et délibéré afin de déterminer la ligne de conduite qu'il estime être dans le meilleur intérêt de la société et de tous les actionnaires de Twitter”.

Notez que si le financement semble donc assuré, s'emparer de Twitter ne sera pas si facile. Le réseau social s'est récemment doté de mesures pour contrer l'OPA hostile d'Elon Musk, et notamment des “Poison Pill” ou pilules empoisonnées. Le principe est simple, mais efficace : si une entité dépasse les 15% du capital sans l'accord du conseil d'administration, les autres actionnaires pourront acheter de nouvelles actions à prix réduit. Le but étant de diluer mécaniquement la part de l'investisseur considéré comme hostile.

Source : The Verge