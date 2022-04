Elon Musk propose de transformer le siège social de Twitter en refuge pour SDF

Elon Musk a de nombreuses idées pour améliorer le fonctionnement de Twitter. Le PDG de Tesla suggère notamment de transformer le siège social de l'entreprise en refuge pour les sans-abris. Peu après cette étonnante proposition, Musk a renoncé à siéger au conseil d'administration du réseau social.

Il y a quelques jours, Elon Musk a investi 2,7 milliards d'euros dans le capital de Twitter. Fort de cet investissement de taille, le milliardaire a obtenu un siège au conseil d'administration du réseau social. Désormais, Musk pourra suggérer des changements dans le fonctionnement de la plateforme.

Rapidement, Elon Musk a suggéré de nombreuses idées à ses followers. Il a d'abord publié un sondage pour savoir si ses abonnés souhaitaient pouvoir modifier un tweet après publication. Par la suite, il a suggéré que “toute personne qui s'inscrit à Twitter Blue (c'est-à-dire paie 3 $/mois) devrait obtenir la certification” de son compte. Cette “coche” serait distincte de la vérification des personnalités publiques et des comptes officiels.

Elon Musk veut convertir le siège de Twitter en refuge pour les sans-abris, ses abonnés votent “pour”

Le PDG de Tesla a proposé que cet abonnement soit réglé en cryptomonnaies, dont le Dogecoin. Elon Musk a ensuite évoqué la fin des publicités sur le réseau social, une solution pour que les entreprises ne puissent plus dicter la politique de la plateforme. Elon Musk a plusieurs fois laissé entendre que Twitter

Les idées farfelues ont afflué sur le compte Twitter d'Elon Musk pendant tout le week-end. Ce dimanche matin, il a d'ailleurs suggéré que “le siège social de Twitter à San Francisco” soit transformé en refuge pour les sans-abris. L'homme le plus riche du monde justifie l'idée en précisant que “personne n'y travaille jamais de toute façon”.

Depuis la crise sanitaire, Twitter autorise en effet certains de ses employés à travailler à domicile en continu. Une minorité de salariés, dont les missions nécessitent une présence physique, comme la maintenance des serveurs, doivent continuer à se rendre sur place. Le télétravail est ainsi devenu la nouvelle norme chez Twitter.

Elon Musk a accompagné son tweet d'un sondage. En l'espace de quelques heures, 91% des abonnés avaient voté oui à la proposition loufoque de l'excentrique milliardaire. ” Je suis sérieux “, a ensuite précisé le dirigeant. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, a conseillé à Musk de convertir uniquement une partie des locaux, afin de faciliter la vie des employés qui “veulent faire du bénévolat”. Elon Musk a estimé qu'il s'agissait d'une “super idée”. De son côté, le célèbre investisseur Marc Andreessen a suggéré de convertir l'entièreté des bureaux disponibles dans le monde, laissant entendre que le télétravail est devenu monnaie courante.

Sur le même thème : Elon Musk vend plus de 3 millions d'actions Tesla suite à un sondage sur Twitter

Elon Musk renonce au conseil d'administration de Twitter

Dans les heures qui ont suivi ces étonnants sondages, Elon Musk a supprimé toutes traces de ses propositions. Ce lundi matin, Parag Agrawal, PDG de Twitter, a finalement révélé que Musk a renoncé à siéger au conseil d'administration.

“Elon Musk a décidé de ne pas rejoindre notre conseil d'administration. L'arrivée d'Elon au conseil d'administration devait devenir officiellement effective le 9 avril, mais Elon a fait savoir ce même matin qu'il ne rejoignait plus le conseil. Nous avons apprécié et apprécierons toujours la participation de nos actionnaires, qu'ils siègent à notre conseil ou non. Elon est notre plus gros actionnaire et nous resterons ouverts à sa participation”, explique Parag Agrawal.

Elon Musk s'est donc amusé à tweeter n'importe quoi pendant tout le week-end, sachant pertinemment qu'il ne pourra pas influer sur les décisions de Twitter. Comme le souligne Agrawal, le dirigeant de Tesla et SpaceX savait depuis le 9 avril qu'il comptait refuser de siéger au conseil d'administration. Après l'annonce de son refus, Elon Musk s'est d'ailleurs contenté de tweeter un emoji qui pouffe de rire sur son compte. Il s'agissait donc uniquement d'une vaste blague.

Dans son message destiné aux employés, et publié sur Twitter, Agrawal, qui remplace le fondateur Jack Dorsey, estime que la décision d'Elon Musk “est pour le mieux”. De nombreux salariés de l'entreprise n'avaient pas accueilli avec beaucoup d'enthousiasme l'arrivée d'Elon Musk au conseil. Pour de nombreux employés, la culture d'entreprise chez Twitter est à l'opposée des valeurs du milliardaire. “Les décisions que nous prenons et comment nous les exécutons sont entre nos mains, et celles de personne d’autre”, rassure Parag Agrawal.