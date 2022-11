Twitter : grâce à Elon Musk, Jésus a enfin son compte certifié

Avec le système de vérification de Twitter mis en place par Elon Musk, le propriétaire du compte parodique de Jesus Christ a réussi à obtenir la précieuse certification. Une preuve supplémentaire de la stupidité du processus instauré par le nouveau patron du réseau social.

Comme vous le savez peut-être, l'arrivée d'Elon Musk à la direction de Twitter s'est déroulé dans le plus grand des fracas entre licenciements de la moitié des salariés et d'une grande partie des cadres, des modifications profondes au sein de la modération, et l'instauration du déjà décrié système de certification à 8 dollars par mois.

Très rapidement, de nombreux utilisateurs à travers le monde ont démontré les limites de ce système en obtenant la précieuse certification sur de faux comptes. On se souvient par exemple du faux compte Nintendo of America qui avait partagé une photo de Mario dans une position disons vulgaire.

Nos confrères du site Business Insider viennent de relayer une autre histoire qui met en lumière la stupidité du processus mis en place par Elon Musk. Comme vous le savez peut-être, on peut trouver sur Twitter de nombreux comptes parodiques. C'est par exemple le cas du compte de Jésus Christ, qui est géré par un utilisateur anonyme depuis 14 ans maintenant.

Le faux compte de Jésus obtient la certification Twitter

Les journalistes se sont entretenus avec le propriétaire du compte, qui grâce à la nouvelle certification à 8 dollars, a pu obtenir le précieux badge de compte vérifié. “Cela fait 14 ans que j'ai le compte Twitter Jésus. Même si je l'ai depuis si longtemps, je n'étais pas sûr de pouvoir le faire vérifier. J'avais déjà fait des demandes de vérification et elles avaient été rejetées, mais lorsque Elon Musk a modifié les règles de certification et que l'on a pu s'abonner à Twitter Blue et acheter un compte vérifié, j'ai su que c'était mon heure. C'était immédiat”, raconte-t-il.

Il poursuit : “D'une certaine manière, j'ai fait vérifier le compte Jésus pour montrer à quel point le nouveau système de vérification est absurde. Franchement, c'est évident, je ne suis pas Jésus. Il n'a pas de compte Twitter, alors pourquoi je peux être certifié ? Ça n'a pas de sens”.

Pour rappel, parmi les dernières polémiques en date autour de Twitter, le réseau social a rétablit le compte de l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump. Pour l'instant, le milliardaire n'est toujours pas revenu sur l'oiseau bleu.