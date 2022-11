Twitter : Elon Musk ne veut plus vous faire payer pour modifier vos tweets

Elon Musk cherche encore le meilleur moyen de monétiser Twitter et de récupérer le plus rapidement possible les 44 milliards $ mis sur la table pour acquérir le réseau social. Il ne gagnera pas de sous en faisant payer pour modifier les tweets, puisqu'il est question de rendre cette fonctionnalité gratuite.

Depuis que Elon Musk a racheté Twitter, tout change très vite sur le réseau social. D’un jour à l’autre, ce qui était gratuit devient payant, et vice-versa. On apprend aujourd’hui que la fonctionnalité de modification de tweet, qui se paie actuellement 4,99 $, pourrait devenir gratuite. Ce serait la moindre des choses, après l’annonce de la création d’un abonnement mensuel à 8 €, qui permettra d’obtenir la précieuse certification sans autre forme de vérification.

À lire – Twitter : des hackeurs utilisent la certification payante pour pirater les utilisateurs

À en croire des sources bien informées, Twitter serait en pleine réflexion concernant la modification des tweets. Alors que cette fonctionnalité n’était proposée qu’aux abonnés Twitter Blue, Il est question de la rendre gratuite. Rappelons que la formule Twitter Blue, bien qu’actuellement payante, n’est accessible qu’aux internautes canadiens, néo-zélandais, australiens et américains. Alors qu’Elon Musk négocie le prix final de l’abonnement directement avec Stephen King, la possibilité de modifier les tweets sans frais ne peut être qu’une bonne nouvelle.

La modification de tweet n'était proposée qu'aux abonnés payants de Twitter Blue

On attend toujours que le “Chief Twit” confirme cette décision, mais ce dernier a bien du pain sur la planche tant les changements apportés à la plateforme en quelques jours sont nombreux. Il ne devrait cependant pas tarder à se prononcer, puisqu’il s’agit probablement la fonctionnalité la plus réclamée par les utilisateurs. Au nombre des autres changements plus ou moins confirmés, on notera que Elon Musk souhaite faire payer le statut Vérifié pour la modique somme de 8 € mensuels. Les utilisateurs de la plateforme pourront remercier le roi du roman fantastique, Stephen King, grâce à qui le prix potentiel de l’abonnement a d’un coup d’un seul baissé de 40 %.

Il est également question de créer un abonnement payant annuel à Twitter Blue. Tout n’est pas noir au pays des Twittos, puisque le sieur Musk aimerait afficher moins de publicités dans le fil des utilisateurs. Il devra en tout cas trouver le juste équilibre et le juste prix. Les utilisateurs détestent ces décisions de dernière minute et autres changements soudains : la rumeur court selon laquelle toujours plus de twittos fuient vers la plateforme concurrente, Mastodon.