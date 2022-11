Twitter : des hackeurs utilisent la certification payante pour pirater les utilisateurs

Cela fait maintenant quelques jours que le milliardaire Elon Musk est à la tête du réseau social Twitter, et de nombreux changements se profilent déjà à l’horizon. Un d’eux concerne le système des certifications.

Hier, nous rapportions qu’Elon Musk a demandé aux développeurs de Twitter d’ajouter un nouvel abonnement au réseau social. Contre 20 euros par mois, le milliardaire permettrait à quiconque d’être certifié, c’est-à-dire de posséder le célèbre badge bleu à côté de leur nom. Cependant, cette annonce a donné de mauvaises idées aux pirates, qui s’en prennent déjà aux utilisateurs.

En effet, TechCrunch a repéré une campagne de phishing en cours où des pirates se servent de cette annonce pour récupérer toutes les informations des comptes des utilisateurs. Ceux-ci promettent qu’au lieu de devoir payer 20 euros par mois pour le badge, certains internautes pourraient recevoir la certification gratuitement en envoyant leurs informations. C’est évidemment un message frauduleux.

Des hackeurs piratent des comptes Twitter grâce aux annonces d’Elon Musk

Un mail envoyé depuis un compte Gmail renvoie vers un document Google avec un autre lien vers un site Google, qui permet aux pirates d’héberger du contenu Web. Une fois sur la page internet, qui se fait passer pour un formulaire de Twitter, les utilisateurs sont invités à rentrer leur identifiant, leur mot de passe ainsi que leur numéro de téléphone.

Ces informations sont tout ce dont les pirates ont besoin pour prendre le contrôle des comptes des utilisateurs crédules qui se feront duper par l’arnaque en ligne. Google aurait déjà pris de mesure pour éviter que ces mails se propagent sur son propre site. Un porte-parole de Google a déclaré à TechCrunch « Nous confirmons que nous avons retiré les liens et les comptes en question pour violation des règles de notre programme ».

Une certification payante pourrait poser de sérieux problèmes de sécurité

Le rapport de The Verge qui dévoilait l’arrivée de la certification payante annonçait que les utilisateurs déjà certifiés auraient 90 jours pour s’abonner, sans quoi ils perdront leur précieux badge. Depuis cette annonce, la plupart des personnalités certifiées sur le réseau social s’insurgent de devoir bientôt débourser 240 dollars par an pour une fonctionnalité qui est censée être gratuite.

En effet, si certains défendent Elon Musk en disant qu’il s’agit finalement d’une fonctionnalité permettant un usage « premium » et « professionnel » du réseau social, d’autres dénoncent vigoureusement ce futur abonnement. En effet, beaucoup ne trouvent pas normal de devoir débourser de l’argent pour une fonctionnalité censée garantir la sécurité des utilisateurs.

En plus d’être un marqueur social qui est devenu important au fil des années, le badge de certification sert à garantir qu’un profil est bien authentique, et donc qu’il ne s’agit pas d’un faux compte. Certains internautes déjà certifiés annoncent déjà qu’ils refuseront de payer une telle somme pour garder leur badge, et s’interrogent sur les potentielles dérives que cela pourrait engendrer.

En effet, si une personnalité n’est plus certifiée, d’autres utilisateurs pourraient créer de faux comptes et se faire plus facilement passer pour elle. Cela pourrait donc entrainer une importante augmentation des arnaques sur le réseau social, bien qu’Elon Musk ait officiellement déclaré la guerre aux bots et aux faux comptes.

Elon Musk pourrait finalement réduire le prix de l’abonnement pour la certification

En réponse à un tweet du célèbre auteur Stephen King, qui annonçait son mécontentement au sujet la certification payante, Elon Musk a laissé entendre que le prix de l’abonnement pourrait être modifié avant la sortie de la fonctionnalité. « Nous devons payer les factures d'une manière ou d'une autre ! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 $ ? ».

Un tarif fixé à 8 dollars rendrait l’abonnement légèrement plus cher que Twitter Blue, l’abonnement lancé à la fin de l’année dernière aux États-Unis. Pour rappel, ce dernier est proposé à 5 dollars, et offre aux abonnés des fonctionnalités telles que la possibilité de modifier les tweets. Plusieurs personnalités semblent être partantes pour débourser 8 dollars pour la certification.

On imagine que les entreprises les plus importantes n’auront pas d’autres choix que de passer à la caisse pour conserveur leur précieux badge, mais beaucoup d’utilisateurs certifiés refuseront toujours de dépenser autant d’argent pour une petite icône à côté de leur nom. Quoi qu’il en soit, Elon Musk ajoute qu’il expliquera « le raisonnement de manière plus détaillée avant la mise en œuvre de cette mesure. C'est le seul moyen de vaincre les bots et les trolls ».

