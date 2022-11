Twitter : Elon Musk fait fuir 70 000 utilisateurs vers Mastodon

Le rachat de Twitter par Elon Musk provoque de premiers remous. Plusieurs milliers d'utilisateurs du réseau social ont définitivement abandonné la plateforme et se sont inscrits chez un concurrent : Mastodon. Le début de l'exode ?

Le monde entier le sait désormais : Elon Musk a effectivement racheté Twitter, le réseau social aux plus de 320 millions d’utilisateurs pour 44 milliards $. Tout milliardaire qu’il est, l’entrepreneur doit rapidement l’énorme somme investie. Et déjà se pose un problème : alors que Me Musk annonce un train de mesures fort déplaisantes, la tarification du sticker Vérifié, notamment, toujours plus d’utilisateurs fuient vers une plateforme concurrente, Mastodon.

Selon TechRadar, près de 70 000 utilisateurs auraient rejoint les rangs de Mastodon suite aux différents changements opérés en moins de trois jours avec Elon Musk. Ce dernier est un réseau social et un logiciel de microblog auto-hébergé, libre, distribué et décentralisé. Les différences entre les deux plateformes sont nombreuses. Pour commencer, Mastodon n’opère aucun tri dans le fil de ses utilisateurs : si vous souscrivez au compte d’une personnalité ou d’une organisation, vous verrez s’afficher tous ses “toots” (ou pouets en français) dans l’ordre chronologique.

Twitter appartient désormais à Elon Musk, Mastodon se veut indépendant

Le service ne décide pas à votre place de ce qui pourrait vous plaire ou pas. Deuxième point, et non des moindres, Mastodon n’affiche pas de pub, et ne recueille aucune donnée personnelle de ses utilisateurs. L’aspect décentralisé du service signifie que personne ne peut en prendre totalement le contrôle, contrairement à ce qu’il est en train de se passer sur Twitter.

Même si nombre d’internautes ont décidé de tourner le dos à Twitter, on ne peut pas encore parler d’hémorragie pour le réseau social d’Elon Musk. Trop de personnalités ont bâti leur réputation et leur audience à travers ce service : elles ne sont pas vraiment désireuses de l’abandonner pour un petit poucet. Les propos et les idées d’Elon Musk sont extrêmement polémiques. Il suffirait de peu pour que les utilisateurs migrent sur d’autres plateformes. Pour conserver ses millions d’utilisateurs, le milliardaire va devoir agir avec tact et retenue, deux qualités qui ne le caractérisent pas du tout.