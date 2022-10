Twitter : vous devrez bientôt payer 20€ par mois pour la certification, merci Elon Musk

Le petit badge bleu à côté de votre nom, appelé certification, est devenu le Graal pour la plupart des utilisateurs de Twitter, mais tous les internautes pourraient bientôt pouvoir le demander… à condition de payer.

Cela fait maintenant quelques jours qu’Elon Musk a pris la tête de Twitter, après un rachat à 44 milliards de dollars. Aussitôt arrivé, le milliardaire a déjà entrepris des changements importants au sein du réseau social, notamment en licenciant plusieurs employés, mais aussi en donnant de nouvelles directives aux développeurs pour modifier certaines fonctionnalités.

On sait notamment que la plupart des développeurs ont dû imprimer sur papier le code qu’ils avaient récemment ajouté, et que celui-ci est actuellement analysé par les ingénieurs de chez Tesla. Parmi les nouvelles fonctionnalités à venir, un changement est prévu au niveau de la page d’accueil pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés, mais Elon Musk a également prévu l’ajout d’un abonnement pour ceux qui veulent la certification.

La certification pourrait devenir payante sur Twitter

Selon un nouveau rapport de The Verge, Twitter prévoit d’introduire un nouvel abonnement à Twitter Blue, qui devrait être facturé 19,99 dollars par mois. Pour rappel, Twitter a lancé Blue à la fin de l'année dernière aux États-Unis pour 3 dollars par mois, mais a augmenté le prix en juillet à 5 dollars. Il offre aux abonnés des fonctionnalités telles que les meilleurs articles, des icônes personnalisées et, plus récemment, la possibilité de modifier les tweets.

Jusqu’à présent, seules quelques personnes pouvaient être certifiées sur Twitter. Parmi elles, on retrouve notamment les hommes politiques, les personnalités notoires, certaines organisations, mais aussi certains journalistes. Pour l’obtenir, il faut prouver son identité à l’aide de documents d’identité officiels tels qu’un passeport ou une carte d’identité. Cela permet donc aux abonnés à un profil certifié d’être sûrs qu’il s’agit bien du compte officiel de la personnalité, et non d’un faux compte.

Elon Musk a déjà annoncé par le passé son intention de permettre à tous les utilisateurs d’être certifiés. Le badge ne serait cependant pas gratuit, si l’on en croit The Verge. En effet, pour l’obtenir, il faudrait s’abonner à la nouvelle formule à 19,99 dollars par mois. Les utilisateurs qui sont déjà certifiés auraient 90 jours pour s’abonner ou perdre leur précieux badge. Et vous, êtes-vous prêts à débourser 20 euros par mois pour la certification sur Twitter ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.

Source : The Verge