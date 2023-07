Twitter Blue : les politiques devront se désabonner en période électorale

Twitter n'en fini pas de faire parler de lui. Son abonnement payant, Twitter Blue, n'est pas le bienvenu avant les élections. La Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques a tranché : les candidats n'auront pas le droit de l'utiliser. Explications.

La reprise de Twitter par le milliardaire Elon Musk n'a pas été un long fleuve tranquille. Parmi les nouveautés en cause, l'arrivée de Twitter Blue, la version payante du réseau social. Représenté par la fameuse coche bleue, l'abonnement est au départ pensé pour fournir des fonctionnalités utiles sans être indispensables. Éditer un tweet ou l'annuler, écrire des messages plus longs et voir moins de publicités par exemple.

Mais un autre avantage est rapidement dévoilé : les messages d'un compte Twitter Blue sont mieux mis en avant et ont plus de portée que ceux émis par les non abonnés. Comprenez qu'ils sont affichés là où on les voit bien, et chez plus de monde. Cette différence fait tiquer la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP), l'organisme indépendant chargé de contrôler les dépenses des campagnes électorales et le financement des partis politiques français. Après étude, la CNCCFP confirme que l'utilisation de Twitter Blue est contraire au code électoral.

Pourquoi Twitter Blue ne peut pas être utilisé avant les élections

La CNCCFP s'appuie sur l'article L. 52-1 du code électoral. Ce dernier précise que “l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite”. La mise en avant automatique des tweets de comptes et leur plus grande portée entrent dans ce cadre pour l'autorité administrative. Plus précisément, pendant les 6 mois qui précèdent une élection, les partis ou les candidats ne pourront pas utiliser Twitter Blue.

Twitter Blue permet notamment d’accroître la visibilité d’un compte et la portée des messages diffusés. Cet abonnement payant, par son fonctionnement et sa finalité, est une nouvelle modalité de sponsorisation publicitaire @adsaum @PJanuel — cnccfp (@cnccfp_officiel) July 13, 2023

La Commission n'a pas encore donné de détails sur l'application concrète de sa décision (on pense surtout aux candidats ayant déjà un abonnement Twitter Blue). En attendant, il est facile d'imaginer que c'est un nouveau coup dur pour Elon Musk, alors que Twitter a perdu les deux tiers de sa valeur depuis son rachat et que son récent concurrent direct, Threads, attire de plus en plus de monde.