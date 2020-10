Spotify, Apple Music, Deezer et YouTube hébergent du contenu raciste sans le savoir

Quand on s'appelle Spotify, YouTube ou Deezer, Comment modérer efficacement son contenu lorsque ses serveurs hébergent des millions de fichiers ? C’est probablement la question que se posent à l’heure actuelle les principaux services de streaming musical après avoir été épinglés par une enquête de la BBC.

La BBC accuse Spotify, Apple Music, Deezer et YouTube de rendre disponible à l’écoute de nombreux morceaux affiliés au mouvement white power. Dans une enquête s’intéressant à la présence des adeptes de la suprématie blanche sur ces plateformes, le média a ainsi déniché une vingtaine de chansons « au contenu inquiétant ».

Parmi elles, on peut notamment retrouver des morceaux à la gloire des nations aryennes, des groupes empruntant des codes antisémites et célébrant entre autres l’Holocauste, mais aussi des listes de lecture publiques portant le nom de NSBM, pour « National Socialist Black Metal », un genre musical prônant les idées nazies. Au total, ce sont plus de 30 groupes étroitement liés à des organisations considérées comme haineuses par des groupes de défense des droits civiques qui ont été retrouvés sur les plateformes de streaming.

La BBC précise qu’elle ne s’est pas donnée énormément de mal pour obtenir ces résultats. Bien au contraire, puisque sur Spotify notamment, elle s’est servie de la fameuse partie « suggestions » du service pour étoffer sa liste de contenus dérangeants.

Spotify et Youtube Music assurent rester à l’affût du contenu haineux

Contacté par la BBC pour les soins de son enquête, Spotify a rapidement réagi en déclarant que ses équipes « développent, améliorent et mette constamment en une œuvre une technologie de surveillance capable d’identifier le contenu qui enfreint [son] règlement ».

Youtube Music a également répondu à l’enquête en affirmant « s’engager à poursuivre [son] travail sur cette problématique, afin de garantir que YouTube ne devienne pas en un lieu de rencontre pour ceux qui cherchent à nuire. » Rappelons qu’il y a quelques années, la plateforme avait employé 10 000 modérateurs pour supprimer les contenus abusifs. Apple Music et Deezer ont quant à eux condamné ces agissements après avoir rapidement retiré le contenu leur catalogue.