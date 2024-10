La TV OLED 4K Samsung S90C 55″ avec HDMI 2.1 est à prix cassé chez Leclerc !

Si vous recherchez une TV OLED 4K en 55 pouces, la belle offre du moment est proposée par Samsung avec son modèle S90C qui peut revenir à moins de 805 euros sur le site de l'enseigne Leclerc.

En ce samedi 19 octobre 2024 uniquement, Leclerc effectue 30 % de remise fidélité sur une sélection de téléviseurs de marques LG, TCL et surtout Samsung. Parmi la sélection concoctée par l'enseigne française de la grande distribution, on peut trouver une TV OLED 4K à un tarif très attractif.

Durant quelques heures, le modèle 2023 de la TV OLED 4K Samsung S90C de 55 pouces est au prix de revient de 804,30 euros au lieu de 1149 euros. Les 344,70 euros de réduction sont obtenus si vous êtes détenteurs de la carte Leclerc. Pour information, la somme acquise qui ira directement sur votre cagnotte pourra être dépensée au cours d'un ou de prochains achats effectués en magasin ou en ligne.

Compatible avec la technologie Smart TV, le téléviseur Samsung lié à l'offre Leclerc (référence TQ55S90C) est équipé d'un écran de 55 pouces ayant une diagonale de 138 cm, une définition Ultra HD 4K de 3840 x 2160 pixels et une dalle de 100/120 Hz. On retrouve également le puissant processeur Neural Quantum, le système d'exploitation Tizen 7.0, un système audio 2.1 de 40 W RMS, quatre ports HDMI 2.1, deux ports USB, un port Ethernet, le Bluetooth et le Wifi. Les assistants vocaux comme Bixby, Assistant Google et Amazon Alexa, ainsi que les technologies HDR 10+ et Dolby Atmos sont enfin de la partie.