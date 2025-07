Trouver la bonne photo sur Android devient nettement plus simple et rapide

Android 16 met de l'ordre dans le sélecteur de photos pour rendre la recherche du ou des bons clichés bien plus rapide. Outre de nouvelles gestuelles pour simplifier la sélection, ou une présentation plus visuelle, des catégories viennent mettre un peu d'ordre dans les photos stockées dans votre smartphone.

Google prépare une belle amélioration du côté des photos et autres images dans Android 16. Selon nos confrères de Android Authority, en effet, un nouveau sélecteur arrive dans la dernière version du système d'exploitation. Celui-ci ajoute des petits plus bienvenus. À commencer par une nouvelle gestuelle qui permet lors de l'affichage de la mosaïque de photos, d'effectuer une sélection multiple d'un simple glissement sur l'écran.

La grille elle-même peut être re-dimensionnée d'un pincement entre le pouce et l'index. De quoi ajuster sans efforts la vue ; permettant de mieux voir les aperçus d'images sans les ouvrir, tout en vous laissant l'instant d'après sélectionner toutes les photos suivantes, par exemple. Autre nouveauté bienvenue : de nouvelles catégories vous permettent de mieux distinguer les photos que vous avez prises, des images venant d'applications.

Android 16 se prépare à simplifier la sélection de photos à travers les applications

On trouve ainsi deux nouvelles catégories “De vos apps” et “De cet appareil” dans lesquelles les clichés se rangent automatiquement. La première permet entre autres de trouver plus vite des photos partagées dans des applications comme WhatsApp – là encore sans devoir ouvrir cette dernière et aller farfouiller dans les conversations. La seconde liste les dossiers dans lesquels sont stockés des photos.

Dont par exemple le dossier Téléchargement, ou Quick Share. On parle ici du sélecteur de photos disponible partout dès qu'une application nécessite l'accès aux images. Ce qui promet donc de se révéler très pratique. Hélas, ces changements sont encore en bêta, et ne sont visibles, pour l'heure, que dans la dernière build de Android 16 Canary avec la mise à jour Play System Update d'Août 2025.

Il faudra donc attendre encore quelques semaines pour voir tout cela arriver dans une build stable de Android 16 – essentiellement sur les Google Pixel. Pour les appareils d'autres marques tournant sous Android 16, l'attente sera vraisemblablement un peu plus longue.