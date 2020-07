Rodéos de trottinettes électriques sous gaz hilarant : le phénomène qui inquiète les Champs Elysées

Des rodéos de trottinettes électriques ont lieu depuis plusieurs semaines sur les Champs Elysées. Les pilotes, qui absorbent du gaz hilarant avant les courses, sèment la panique sur la plus belle avenue du monde, ce qui inquiète la mairie du huitième arrondissement.

C’est Fast and Furious mais avec des trottinettes électriques. Depuis plusieurs semaines, des rodéos sauvages sont organisés le soir venu sur les Champs Elysées, selon une enquête du Parisien. Les pilotes, à bord de véhicules privés ou en libre service, roulent à plus de 25 kilomètres à l’heure sur des trottoirs encore bondés. Inutile de dire que cette activité peut s’avérer dangereuse, aussi bien pour les passants que pour les participants. Ajoutons à cela que pendant les courses, tous les coups sont permis pour arriver premier, même les coups physiques.

Il y a plus inquiétant encore, précise le quotidien d’île de France. Certains pilotes inhaleraient en effet du protoxyde d’azote avant les courses, plus communément appelé gaz hilarant. Cette substance, comme son nom l’indique, provoque le rire du consommateur, mais également une perte d’attention et parfois même des hallucinations. A long terme, il peut aussi provoquer une perte partielle de la mémoire ainsi que des lésions au cerveau.

[VIDÉO] «Il y a un point de départ et un point d'arrivée et tous les moyens sont bons pour y arriver le premier»

➡ Le danger des rodéos à trottinette électrique, sous gaz hilarant, qui se multiplient sur les Champs-Elysées > https://t.co/pP8l1Q3yrI pic.twitter.com/yo0K6bZvtp — Le Parisien (@le_Parisien) July 21, 2020

Le souci, c’est que le protoxyde d’azote est en vente livre dans le commerce. Il est en effet contenu dans des petites bombes utilisées dans les siphons à chantilly. Il est donc très aisé d’en trouver et de détourner leur utilisation de base. Des centaines de capsules vides sont d’ailleurs trouvées sur les trottoirs après chaque course, selon le journal.

Des rodéos qui inquiètent

La maire du huitième arrondissement, Jeanne d’Hauteserre, s’inquiète bien évidemment de ce problème. Elle indique qu’une police municipale sera mise en place prochainement afin de surveiller le quartier et assurer la sécurité des riverains.

Pour lutter durablement contre le phénomène, la maire suggère également l’idée de brider la puissance des trottinettes électriques. L’idée et qu’elles n’atteignent que 8 kilomètres à l’heure au maximum. Cela permettrait d’assurer la sécurité des promeneurs et de rendre les courses beaucoup moins palpitantes pour les participants, qui passeraient à autre chose. Actuellement, la loi impose un bridage pour les trottinettes et les gyroroues de 25 kilomètres à l’heure au maximum.

Concernant l’usage des capsules, les forces de l’ordre ne peuvent agir pleinement, étant donné que la substance n’est pas illégale. Toutefois, la police indique tout de même au Parisien que deux enquêtes sont en cours concernant un trafic à grande échelle de ces objets.

Source : Le Parisien