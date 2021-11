Trottinettes électriques : la vitesse est limitée à 10 km/h dans 700 secteurs de Paris

Tandis que la municipalité de Paris doit prendre des mesures pour réguler davantage l'utilisation des trottinettes électriques, les trois principaux opérateurs de la capitale ont décidé de faire le premier pas. Dès ce lundi 15 novembre 2021, la vitesse de leurs appareils sera bridée et passera sous la barre des 10 km/h dans près de 700 secteurs de la ville.

Nous en avons parlé dans nos colonnes il y a peu de temps. La mairie de Paris a décidé de prendre des mesures drastiques pour limiter les dérives liés à l'utilisation des trottinettes électriques. Devant la multiplication des accidents, des conduites dangereuses, des rodéos nocturnes ou encore des abandons de trottinettes un peu partout dans la capitale, la municipalité a choisi de sévir. Des dispositions ont déjà été prises comme l'interdiction de stationner sur les trottoirs ou encore de circuler la nuit sur les Champs-Élysées, le but étant ici d'éviter ces fameuses courses illégales.

Mais la mairie a voulu aller encore plus loin en réduisant la vitesse des trottinettes électriques sous la barre des 10 km/h dans de nombreux secteurs de la ville. Pour ce faire, il sera demandé aux opérateurs de brider les performances de leurs engins à distance, notamment via la localisation GPS, qui permettra de déterminer si l'appareil évolue actuellement dans une zone concernée par cette limitation de vitesse.

Lime, Dott et Tier ont choisi de brider la vitesse de leurs trottinettes

Cependant, l'élaboration de la liste de ces zones est toujours en cours, et pour l'instant onze zones seulement ont été identifiées par la ville comme étant très fréquentées et nécessitant de fait une réduction de la vitesse de circulation des trottinettes. On retrouve notamment la Place de la Bastille, de la République et du Marché Saint-Honoré, sans oublier les Halles, le Jardin des Tuileries, ou encore le Palais Royal.

Mais plutôt que d'attendre la cartographie définitive de la mairie, les trois principaux opérateurs de trottinettes électriques Lime, Dott et Tier ont décidé de prendre les devants. En effet, les trois sociétés se sont entendues pour brider à distance la vitesse de leurs appareils dans plus de 700 secteurs de la capitale. Ainsi et dès ce lundi 15 novembre 2021, il sera impossible de dépasser les 10 km/h sur sa trottinette électrique dans les zones suivantes :

Le jardin du Luxembourg

Les Champs-Élysées

Les Invalides

Le Champ-de-Mars

Le Trocadéro

L'avenue Foch

Le cimetière de Montparnasse

Le Parc Montsouris

Le jardin des Plantes

la BNF

La Place d'Italie

Bercy

Nation

Le Père-Lachaise

Place de la République

Montmartre

Batignoles

La Villette

Les jardins d'Éole

La porte de Charenton

En dehors de ces zones, la vitesse maximale autorisée est de 25 km/h. Tout conducteur s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 1500 € en cas d'excès de vitesse. En outre, certaines règles doivent être respectées pour circuler en trottinette électrique : avoir plus de 12 ans, ne pas voyager à deux sur l'engin (passible de 35 € d'amende) et ne pas emprunter les trottoirs (passible de 135 € d'amende). Le port d'écouteurs est également interdit et passible d'une amende de 135 €.

Source : Le Parisien