Une trottinette Xiaomi fait l'objet d'une superbe offre promotionnelle sur le site Darty. Durant ce week-end, vous pouvez faire une économie de près de 150 euros sur l'achat du modèle Scooter 4 Pro Max.

Darty profite du deuxième week-end du mois d'octobre 2024 pour faire des offres promotionnelles sur une sélection de trottinettes électriques. Jusqu'à ce dimanche 13 octobre inclus, la trottinette Xiaomi Scooter 4 Pro Max est disponible au prix de 531,99 euros au lieu de 651,99 euros.

La réduction de 120 euros se fait grâce à une remise immédiate de 10 % de la part du site e-commerce français et par l'intermédiaire du coupon DARTY50 (à saisir durant l'étape du panier). Et en plus de la réduction globale, il est possible d'avoir 5 % de remise supplémentaire si le mode Click & Collect est choisi. Au total, la trottinette peut atteindre le tarif final de 503,06 euros.

D'un poids à vide de plus de 21 kg, la Xiaomi Scooter 4 Pro Max est une trottinette électrique pliable qui a l'avantage d'assurer une montée des pentes jusqu'à 22 % et d'être autonome pendant une distance maximale de 60 km en fonction de son utilisation. L'engin dispose d'un moteur de 400 watts, de deux pneus de 10 pouces sans chambre à air, de clignotants intégrés, d'une double suspension avant hybride, d'un accélérateur réactif, de feux avant et arrière automatiques et d'un frein mécanique à la roue avant.

Capable d'accueillir une personne de 110 kilos, la Scooter 4 Pro Max embarque une vitesse de pointe de 25 km/h, un écran LED pour l'affichage de diverses données, une batterie Li-ion de 10200 mAh et une certification IPX4 pour la protection contre les projections d’eau.