Il ne faudra pas trop tarder si vous avez l'intention de vous procurer une trottinette électrique pas chère. Sur le site Rakuten, en tant que membre du ClubR, la Segway Ninebot F25E II peut vous revenir à moins de 210 euros.

Pour ce bon plan consacré au domaine de la mobilité urbaine, Rakuten vous donne la possibilité d'acquérir une trottinette électrique à un tarif très avantageux. Affichée au prix conseillé de 429 euros, la Segway Ninebot F25E II disponible dans un coloris noir est vendue par la boutique officielle Carrefour à 269,99 euros avec le code SPORT30. À titre d'information, la livraison de la trottinette est gratuite à domicile et les membres du ClubR Rakuten auront droit à un cashback de 69 euros sur leur cagnotte s'ils passent commande ce mercredi 24 juillet uniquement. En prenant en compte le cashback, le produit revient donc à 200,99 euros.

La Ninebot F25E II de Segway est une trottinette électrique qui est capable d'accueillir une personne faisant un poids maximal de 100 kilos. D'un poids à vide de 15,3 kilos, l'engin pliable est doté de deux pneus de 10 pouces chacun (avec chambre à air), d'un écran LED en couleur, d'un moteur de 500 W et d'une batterie de 7650 mAh. On retrouve aussi une vitesse maximale de 25 km/h, une autonomie estimée à 25 km et trois modes de conduite (Eco, Standard et Sport).

Quant aux équipements, un frein électronique à l'avant, un frein à disque à l'arrière, des feux à l'avant et à l'arrière, des réflecteurs latéraux et arrière, ainsi qu'un clignotant sont de la partie. Enfin, la Segway Ninebot F25E II est compatible avec la technologie sans fil Bluetooth et les appareils fonctionnant sous Android et iOS.