Toyota : le démarrage à distance de votre voiture sera une option payante

Sur les voitures Toyota commercialisées à partir de 2018, il est possible de bénéficier d'une fonctionnalité de démarrage à distance. Sauf que cette option sera payante à l'issue de la période d'essai.

En hiver, quand les températures sont très basses, le démarreur de voiture à distance est diablement utile. Concrètement, il permet de mettre en route la bête afin de faire chauffer son moteur avant de prendre la route. Le tout sans avoir à rentrer dans l’habitacle. Par ailleurs, cette fonctionnalité peut aussi permettre d'activer le système de dégivrage des vitres. Voire même d'enclencher le chauffage (ou la climatisation en été).

Toyota propose cette fonctionnalité sur ses voitures datant au moins de 2018. Dans le détail, la télécommande utilise des ondes radio pour communiquer avec le véhicule, et aucune connexion aux serveurs de Toyota n'est nécessaire. Dès lors, le fait qu'un abonnement soit nécessaire en a étonné plus d'un. D'après The Drive, les acheteurs d'une Toyota récente devront bel et bien payer à terme pour utiliser la fonction de démarrage à distance via un porte-clés physique.

Toyota : voici comment bénéficier du démarrage à distance

En amont, ils auront tout de même le droit à un essai gratuit. Celui-ci dépendra toutefois du véhicule sélectionné comme vous pouvez le constater ici. En outre, la fonctionnalité de démarrage à distance sera étroitement liée au package audio fourni avec la voiture. Ainsi, les clients ayant opté pour le pack Audio Plus pourront bénéficier du démarreur à distance pendant trois ans gratuitement.

Les utilisateurs ayant jeté leur dévolu sur le pack Premium Audio auront le droit de leur côté à une période d'essai gratuite de 10 ans. À l'issue de ce délai, il faudra payer pour profiter de la fonctionnalité de démarrage à distance. À savoir 8 dollars par mois ou 80 dollars par an.

Ces dernières années, il est devenu monnaie courante de facturer des applications permettant aux conducteurs de surveiller, de verrouiller ou de démarrer leur voiture avec leur smartphone. Toyota est toutefois le premier fabricant à faire payer l'utilisation d'une télécommande physique pour le démarrage à distance, pointent nos confrères.

Source : The Drive