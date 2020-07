Top 7 des meilleures applications pour partir en vacances au dernier moment

Les vacances sont là ! L’été 2020 restera dans les annales pour cause de COVID, rien ne vous empêche de prendre un peu de bon temps tout en respectant les gestes barrière. Que vous planifiez votre séjour depuis longtemps ou que vous partiez à la dernière minutes nous avons sélectionné sept applications pour vous aider dans vos vacances.

Si certains d’entre vous adorent prévoir leurs vacances des semaines voire des mois à l’avance, d’autres préfèrent jouer la carte de la spontanéité et de l’aventure. C’est un risque pour cet été 2020 si particulier, mais que certains prendront tout de même. Pour mener à bien votre petite escapade, entre famille, entre amis ou en amoureux, nous vous avons concocté une liste des meilleures applications Android pour vous faciliter la vie.

Les applications ci-dessous vous permettront de vous loger à la dernière minute, de voyager facilement ou encore de bien gérer votre budget.

Blablacar

Vous n’avez pas de voiture et vous trouvez que le train, c’est bien trop cher ? Pourquoi ne pas penser au covoiturage ? Sur Blablacar,vous pouvez facilement trouver des allers simples Lyon-La Baule pour moins de 50 euros pour un départ dès le lendemain matin. Plutôt sympa non ? Et si vous avez une voiture et qu’il vous reste des places, ça peut également être un excellent moyen de rentabiliser votre trajet.

En plus de cela, le service est entièrement sécurisé et le système de notes permet de choisir un conducteur fiable qui ne vous laissera pas tomber. Enfin, cerise sur le gâteau, les chauffeurs sont souvent très arrangeants sur le lieu de rendez-vous et de dépose, apportant plus de flexibilité qu’un moyen de transport comme l’avion.

AirBNB

AirBNB, c’est un peu l’application idéale lorsqu’on souhaite partir à l’étranger sans se ruiner dans les hôtels et qu’on préfère éviter le camping. L’application est présente dans plus de 34 000 villes et 191 pays. Sur AirBNB, vous trouverez beaucoup de studios et appartements, en France et à l’étranger, mais également des chambres privées.

Non seulement le service est de qualité mais, en plus l’application est extrêmement bien conçue puisqu’il vous suffit de choisir votre destination, vos dates de départ et d’arrivée et le nombre de voyageurs puis, de sélectionner vos critères à l’aide des filtres (parking gratuit, fumeur/ non fumeur, Wifi…) et de lancer la recherche.Une fois la demande de réservation envoyée, les hôtes sont souvent très réactifs, vous n’avez ensuite plus qu’à payer en ligne et votre logement est réservé. Un système de notation permet de s’assurer du sérieux des hôtes et de ne pas tomber sur n’importe qui.

Départ Demain

Si vous ne souhaitez pas partir à l’aventure et que vous avez besoin de réserver vos vacances dans l’urgence, de préférence à petit prix, Départ Demain est l’application qu’il vous faut. L’application qui fait actuellement fureur vous propose une multitude de voyages, vols, séjours et croisières à petit prix, à une seule condition, il faut réserver 36 heures maximum avant votre départ.

Une application qui s’adresse donc à tous ceux qui souhaitent partir en vacances à la dernière minute. Chaque jour, une sélection de voyages vous est proposée à prix cassé. Il faut bien sûr réserver avant la fermeture de la vente dont l’heure est indiquée par un compte à rebours et être prêt à faire ses valises pour partir le lendemain, voire le jour même, puisque les séjours sont proposés à la vente 12 à 36 heures avant le départ mais ça vaut vraiment le coup. Petit conseil, créez votre compte avant l’ouverture d’une vente susceptible de vous intéresser pour aller plus vite.

Kayak

Si vous décidez tout de même de partir à l’étranger cette année, Kayak sera indispensable. C’est un peu le couteau suisse du vacancier. L’application regroupe, non seulement les vols mais également les hôtels et bien sur les voitures de location pour assurer votre transfert de votre aéroport vers votre hôtel. Vous pouvez même trouver un hôtel pour la nuit. Evidemment, si vous réservez un vol pour le lendemain, le prix ne sera pas aussi avantageux que si vous vous y preniez un mois à l’avance mais le comparateur permet de trouver les prix les plus bas.

La base de données du site est vraiment riche et permet de comparer les offres de plus d’une centaine de sites de voyage, qu’il s’agisse d’agence ou de compagnies officielles. Clairement le meilleur comparateur avec SkyScanner, qui constitue également une alternative plausible.

Groupon

Si votre critère premier est votre budget, alors Groupon sera peut-être la meilleure solution pour vous aider à organiser vos vacances à la dernière minute. Il faut trier parmi les offres de l’onglet « voyages » pour trouver de bonnes affaires en la matière. Le choix des destinations sera forcément limité mais il est possible de tomber sur quelque chose de sympa.

Évidemment, ce n’est pas sur Groupon que vous pourrez vous offrir deux semaines de rêve à Bora Bora (quoique!), mais vous trouverez toujours quelques offres avantageuses si vous souhaitez partir une petite semaine pour pas trop cher ou vous organiser un week-end prolongé. Et une fois sur place, l’app est aussi très utile pour trouver des activités et des restaurants à bon prix. Testé et approuvé !

Yelp

L’auguste application Yelp n’est plus toute jeune, mais elle est toujours bien utile lorsque vous êtes en vadrouille dans un endroit que vous ne connaissez pas. En l’ouvrant, vous pouvez en effet voir les restaurants près de votre position, les classer par thème et même réserver une table.

Une application qui reste pratique alors que vous parcourez une ville inconnue et que l’appel du ventre commence à se faire sentir. Plus encore, il est possible de vous faire livrer et de trouver un coiffeur, parce qu’il faut aussi savoir rester beau en vacances.

Tricount

Si vous partez en famille ou entre amis et que vous devez gérer un budget tous ensemble, Tricount est parfait pour ça. Il vous permettra en effet de créer une compatibilité commune via un groupe. Ainsi, chacun verra qui dépense quoi. De quoi faciliter la vie lorsque l’heure de faire les comptes arrive avant le départ.